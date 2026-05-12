뒤바람 탓에 ‘비공인 기록’ 육상연맹 다음 주 AG 대표 선발

[헤럴드경제=김광우 기자] 한국 남자 육상 남자 100ｍ 경기에서 한국 기록(10초07)에 근접한 10초09의 기록이 나왔다. 뒤바람이 불며 공식 기록으로 인정되지는 않았지만, 아시안게임에서 긍정적인 결과를 낳을 수 있다는 기대가 형성되고 있다.

연합뉴스에 따르면 한국 남자 육상 단거리 차세대 간판 나마디 조엘진(예천군청)은 12일 강원도 정선종합운동장에서 열린 아시안게임 선발전 겸 제80회 육상경기선수권대회 남자 100ｍ 결선에서 10초09의 기록으로 1위를 차지했다.

그는 경기 후 “바람으로 인해 공인 기록으로 인정받지 못해 아쉽지만, 다시 한번 10초0대 느낌과 감각을 느낄 수 있었다”며 “꿈에 그리던 아시안게임에서 태극기를 빛낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

대한육상연맹은 이번 대회 성적과 시즌 최고 기록 등을 바탕으로 경기력향상위원회를 거쳐 아이치·나고야 아시안게임에 출전할 국가대표를 선발한다. 연맹 관계자는 “아직 남자 100ｍ 출전선수 인원은 정해지지 않았다”며 “다음 주 경기력향상위원회에서 아시안게임 출전 선수를 뽑을 예정”이라고 전했다.

한국인 어머니와 나이지리아인 아버지 사이에서 태어난 조엘진은 지난해 실업 육상 무대에 데뷔한 뒤 무서운 속도로 성장하고 있다. 지난 달 일본 시마네현 이즈모에서 열린 요시오카 그랑프리 남자 100ｍ 예선에선 10초08을 기록해 육상 관계자들을 깜짝 놀라게 했다.

당시에도 뒤바람이 초속 3.5ｍ로 불면서 공식 기록으로는 인정받지 못했다. 육상 100ｍ에서는 뒤바람이 초속 2.0ｍ를 초과할 경우 비공인 기록으로 처리된다.

그는 4월 30일 전남 목포 종합경기장에서 열린 제55회 전국종별육상경기선수권대회 100ｍ에선 개인 최고 기록이자 한국 선수 역대 5위 기록인 10초19를 기록했고, 11일 이번 대회 예선에선 10초25의 좋은 기록을 냈다.

남자 100ｍ 한국 기록은 김국영이 2017년 6월 코리아오픈 국제육상경기대회에서 세운 10초07이다.

한편 조엘진과 선의의 경쟁을 펼치는 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)는 10초121로 2위, 이재성(광주광역시청)은 10초126으로 3위에 올랐다.

같은 날 열린 여자부 400ｍ 결선에서는 김서윤(창원시청)이 54초31로 결승선을 통과하며 대회 신기록(종전 54초75)을 세우고 우승했다.

남자부 400ｍ 결선에서는 신민규(서울시청)가 46초59로 1위에 올랐다.