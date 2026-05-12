기후부, 기후·에너지·환경 분야 정상화 전담조직(TF) 가동

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부은 12일 오후 서울 서초구 한강홍수통제소에서 금한승 제1차관 주재로 ‘기후·에너지·환경 분야 정상화 전담조직(TF) 1차 회의’를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 범정부 차원에서 추진하는 ‘국가 정상화 프로젝트’의 하나로 마련됐다.

기후부는 부내 실무담당자 발상회의(브레인스토밍), 국민제안 및 사회관계망서비스(블로그, 페이스북, 유튜브) 댓글 등의 여론을 종합해 기후·에너지·환경 분야에서 드러난 불법과 편법 행위와 비정상적인 관행들을 모아 ‘기후에너지환경부 정상화 과제(안)’을 발굴했다.

이날 회의에서는 과제별 실무담당자와 외부 민간 전문가가 과제 선정의 적정성과 실질적인 개선 방안을 논의했다.

특히 ▷댐·하천·상수원보호구역 및 국립공원 등의 불법 점유시설 ▷환경영향평가 저가 재대행으로 인한 부실조사 ▷전기공사 입찰방식을 악용한 대리입찰·불법하도급 관행 등 고질적인 현장 병폐가 집중적으로 논의됐다.

부처·기관 간 칸막이 해소 등 기존 정책 추진 방식의 비효율 개선방안에 대해서도 논의가 이뤄졌다.

금한승 기후부 제1차관은 “에너지 대전환, 탈플라스틱 등 기후위기 대응을 위한 국가적 과제를 추진하는 과정에서 국민 눈높이에 맞지 않는 편법과 불합리한 관행들이 정책에 대한 신뢰를 훼손하는 일은 없어야 할 것”이라며 “기본이 바로 선 나라를 국민이 체감할 수 있도록 기후부가 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

기후부는 이날 회의결과를 바탕으로 정상화 과제를 보완하고 국무조정실 등 관계 부처 협의를 거쳐 최종과제를 확정할 계획이다.