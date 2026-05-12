미국 증권거래위원회(SEC)의 디지털자산 규제는 토큰 안에 담긴 권리, 기능, 판매 방식, 네트워크 성숙도, 투자자의 수익 기대 형성 방식을 함께 보는 방향으로 이동하고 있다. 최근 SEC가 디지털자산을 디지털 상품, 디지털 수집품, 디지털 도구, 스테이블코인, 디지털 증권으로 구분해 설명한 것도 이 흐름과 맞닿아 있다.

토큰 분류가 달라지면 시장 레일과 수익모델도 달라진다. 디지털 상품은 상품시장형 거래, 시장조성, 파생상품, 담보 관리로 이어지고, 디지털 증권은 발행 공시, 이전대리인, 대체거래시스템, 증권형 수탁 인프라를 요구한다. 스테이블코인은 지급과 상환, 준비자산, 제재 준수의 문제로 이동한다. 이 구분에 따라 거래소는 상장 심사 기준을 다시 짜야 하고, 수탁기관은 자산 유형별 보관·통제 체계를 갖춰야 하며, 자산운용사는 상품 설계와 투자자 접근 방식을 달리해야 한다. 분류는 법률 해석을 넘어 시장 참여자의 역할과 수익원을 가르는 산업 구조를 만든다.

같은 토큰이라도 초기 판매 단계에서는 투자 계약의 성격을 가질 수 있고, 네트워크가 충분히 분산되고 사용 목적이 뚜렷해진 뒤의 이차 유통에서는 다른 규율을 받을 수 있다. 이 접근은 프로젝트의 사업 설계를 바꾼다. 발행자는 백서와 토큰 배분, 락업 구조, 재단의 역할, 수익 약속, 마케팅 문구, 네트워크 탈중앙화 경로까지 증권법 관점에서 관리해야 한다. 토큰의 기능 못지않게 판매 구조와 시장 커뮤니케이션이 중요해지는 것이다. 같은 자산이라도 재단의 역할과 수익 기대 형성이 강하면 투자 계약으로 해석될 가능성이 커지고, 네트워크 사용 목적과 분산성이 뚜렷해질수록 다른 레일을 탈 수 있다.

토큰화 증권은 별도의 규율 체계에 놓인다. SEC는 기존 주식, 채권, 펀드 지분이 블록체인상에서 표시되거나 소유 기록이 관리돼도 증권법 적용이 유지된다는 입장을 분명히 했다. 이는 토큰화 증권 시장의 수익 영역이 기존 증권 인프라와 결합된다는 뜻이다. 발행 공시, 이전대리인, 예탁결제, 브로커 딜러, 대체거래시스템, 수탁기관의 역할이 중요해진다. 특히 제3자가 기존 증권을 토큰화하는 구조에서는 기초증권 보유 여부, 투자자 권리, 수탁위험, 파산 시 권리관계가 핵심 쟁점이 된다. 블록체인은 권리의 기록 방식을 바꾸고, 그 권리의 법적 성격은 증권 규율 안에서 해석된다.

디지털자산 산업의 수익모델도 바뀐다. 과거의 수익이 토큰 발행, 상장, 거래 수수료에 집중됐다면 앞으로는 수탁, 공시, 시장 감시, 담보 관리, 파생상품 연계, 기관 영업에서 반복 수익이 나온다. 이는 일회성 발행 수익보다 운영형 인프라 수수료가 중요해진다는 뜻이다. 누가 더 많은 토큰을 발행하고 판매했느냐보다 누가 더 신뢰할 수 있는 수탁·공시·시장조성·담보관리 체계를 갖췄는지가 사업 경쟁력을 좌우하게 된다.

한국에 주는 시사점도 분명하다. 자본시장 재편의 관점에서 자산 유형별로 상장, 공시, 수탁, 지급, 파생, 담보, 토큰화 증권 인프라를 어떻게 연결할지 함께 설계해야 한다. 자본시장 인프라, 상품시장형 거래 인프라, 지급·상환 질서를 자산 성격에 맞게 배치하는 작업이 필요하다. 미국은 디지털자산을 분류하면서 온체인 금융산업의 지도를 다시 그리고 있다. 한국도 분류표가 아니라 산업 배치도를 만들어야 한다.