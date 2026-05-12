80년대 유행을 선도한 카페거리의 효시… 현재는 경관 개선, 카페골목 페스타 등 구와 상인 합심해 골목상권 활성화 나서 골목형상점가 온누리상품권 가맹점 등록, 각종 지원사업 참여 등 전통시장에 준하는 혜택 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구는 지난 7일 방배카페골목(방배본동 방배중앙로 일대)을 ‘서초구 제7호 골목형상점가’로 지정하면서 올해 골목형상점가 지정의 첫 시작을 알렸다.

골목형상점가는 업종과 관계없이 2000㎡ 이내에 소상공인이 운영하는 점포가 15개 이상 밀집한 곳을 지정해 전통시장과 유사한 자격을 부여하는 제도다. 지정 시 온누리상품권 가맹점 등록, 홍보마케팅 지원, 정부 공모사업 신청 등 각종 지원을 받을 수 있다. 방배카페골목은 면적 2만8005.6㎡에 총 252개 점포가 모여있어, 이 상권 내 많은 소상공인이 혜택을 받을 것으로 기대된다.

이번에 제7호 골목형상점가로 지정된 방배카페골목은 80년대 유행을 선도한 전국 카페거리의 효시가 되는 곳으로, 현재도 맛집, 카페, 공방 등이 밀집해 많은 주민이 자주 방문하는 서초구 대표 골목상권이다. 무엇보다 예전과 같은 명성을 되찾기 위해 구와 주민이 합심해 다양한 상권 활성화 노력을 기울이고 있는 곳이다.

먼저, 지난해 방배중앙로 일대에 스트링 조명 설치, 진입부 조형물 조성 등 경관을 개선하며 계속 찾고 싶은 거리를 만들었고, 현재는 노후화된 보도를 정비 중이다. 다양한 상권 이벤트도 여는데, 지난해 말 열린 ‘방배카페골목 페스타’에서는 하루 동안 차 없는 카페거리에서 주민 1만 명이 추억과 낭만을 즐기며 주변 상가들이 문전성시를 이루기도 했다.

여기에 이번 골목형상점가 지정으로 온누리상품권 사용 확대와 각종 지원사업 추진이 가능해지면서 상권에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다.

또, 제7호 골목형상점가 지정과 함께 지역 내 12개 주요 상권 중 절반 이상이 골목형상점가로 지정되는 성과를 거두며, 올해 상반기 모든 상권을 지정 완료한다는 구의 계획에도 청신호가 켜졌다. 향후, 상인조직이 미구성된 상권, 신규 발굴된 상권들을 대상으로 골목상권 조직화 지원사업을 추진해 골목형상점가 지정을 적극 지원해 나갈 예정이다.

구는 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 지난해부터 골목형상점가 지정에 큰 노력을 기울여 왔다. 중소벤처기업부, 서울시와 적극 소통하며, 지난해 7월 ‘서초구 전통시장 및 상점가 육성 관리 조례’ 전면 개정을 통해 2000㎡ 내 점포 밀집도 요건을 30개 이상에서 15개 이상으로 대폭 완화한 바 있다. 또, 서울신용보증재단 서초종합지원센터와 함께 상인들이 주체적으로 골목형상점가 지정에 나설 수 있도록 다각도로 지원하고 있다.