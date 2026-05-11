“감찰 혐의가 무엇인지, 몇 개인지 통보 못 받아” “감찰위원회 외부위원에 소명 기회 갖고자 대기” “징계 내용 받아들일 수 없다면 취소소송 제기”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 박상용 인천지검 부부장검사가 11일 서울 서초구 대검찰청을 찾아 이른바 ‘연어 술 파티 진술 회유’ 의혹과 관련해 “소명할 기회를 달라”고 요청했다. 이날 대검은 감찰위를 열고 박 검사에 대한 징계를 논의한다.

박 검사는 이날 오후 대검 민원실 앞에서 기자들과 만나 “지금까지 감찰 혐의가 무엇인지, 감찰 혐의가 몇 개인지 그런 것도 전혀 통보 받은 바가 없다”며 “직무 정지에 대해서도 서면이나 사유를 통보받은 바가 없고, 제가 소명할 기회도 전혀 없었다”고 밝혔다. 그러면서 “오늘 소명을 할 기회를 가질 수 있을까 해서 감찰위 외부 위원들께 소명하는 기회 갖고자 여기서 대기 하려고 한다”고 말했다.

자신의 연어 술 파티 진술 의혹과 관련해선 “바로 옆에 있던 교도관도 알지 못했다는 것이고 그런 일이 없었다는 것인데, 그게 어떻게 사실일 수 있겠나”라며 “증거 능력도 없는 거짓말탐지기 결과로 징계한다는 것 자체가 검찰 역사상 단 한 번도 있지 않았던 일이고, 법리나 실체에도 맞지 않다”고 주장했다.

박 검사는 수원지검에서 쌍방울 대북송금 의혹 사건을 수사하던 당시 이화영 전 경기도 평화부지사와 김성태 전 쌍방울 회장 등 피의자들에게서 연어와 술을 제공하면서 진술을 회유했다는 의혹을 받는다. 여권은 박 검사가 회유를 통해 이재명 대통령이 경기도지사 시절 대북송금에 관여했다는 취지의 진술을 받아냈다고 주장하고 있다.

박 검사는 이어 “절차 내에서 할 수 있는 게 있다면 이런 식으로 공무원이 언론 앞에 서거나 기약 없이 민원실에 대기할 일이 없었을 것”이라며 “(감찰위) 외부 위원들께 신문고를 두드리는 심정으로 소명해 드릴 기회를 갖고 싶다”고 말했다.

그는 “대검 감찰위원회 이후에 법무부로 넘어가면 법무부 감찰위원회도 있고 징계위원회에서 최종적으로 징계가 결정되는 걸로 안다”며 “만약 징계 처분이 최종적으로 내려졌는데 그 내용을 받아들일 수 없다면 취소 소송을 제기할 예정”이라고 밝혔다.