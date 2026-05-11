‘TV 토론 배제’ 정이한, 무기한 단식 돌입 “전재수 금품수수 의혹 검증 기회 외면 말라”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 개혁신당이 6·3 지방선거 중앙선거대책위원회를 11일 출범했다. 총괄선대위원장은 이준석 당대표가 맡는다.

이날 개혁신당에 따르면, 공동선대위원장은 조응천 경기지사 후보와 김정철 서울시장 후보 등이 맡는다. 조 후보는 이날 국회에서 열린 첫 선대위 회의에서 “제3지대 정당이 쉽고 편한 길이라고 생각해서 여기에 온 사람은 아무도 없을 것”이라며 “전국 공통 기호인 4번 개혁신당을 선택해달라”고 말했다.

조 후보는 “어렵고 힘든 길임을 익히 알고 있으면서도 다들 여기에 모였다”며 “어렵고 힘든 길을 견디지 못했던 사람은 백기를 들고 양당 카르텔의 꽃밭에 다시 들어가서 빨간 옷을 입고 있다. 그런 사람이 원칙이나 소신을 입에 담을 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다”고 말했다.

총괄선대위원장인 이준석 대표는 정이한 부산시장 후보가 TV 토론회에서 배제돼 단식 중인 것과 관련 “전재수 (민주당) 후보가 처음 총선에 도전했던 바로 그 나이대의 후배 앞에서, 후보 시절 전재수가 받았던 외면이 그대로 대물림되고 있다”며 “정이한 후보가 전재수 후보를 검증할 기회를 외면하지 마시라”고 했다.

이 대표는 “검경 합동수사본부는 전재수 후보가 민주당 부산시장 후보로 확정된 바로 다음, 통일교 금품수수 의혹에 대해 불기소 처분을 내렸다. 부산 지역 방송사들은 이 의혹을 가장 끈질기게 제기해온 정이한 후보를 TV 토론에서 배제했다”며 “선관위 기준을 충족하고 전국 통일기호를 받은 후보가 빠진 토론은, 세 명이 뛰는 경기를 두 명만 중계하는 것과 같다”고 지적했다.

공동선대위원장인 천하람 원내대표는 “이번 지방선거는 공소취소 특검 찬반 투표가 됐다”며 “국민은 공소취소 사법 내란에 반대한다. 흐름은 분명히 바뀌고 있다”고 했다.

천 원내대표는 이어 “개혁신당 후보들만이 깨끗한 손으로 더불어민주당의 더러운 사법 내란을 막을 수 있다”며 “국민의힘은 민주당을 이길 수도 막을 수도 없다. 개혁신당이 민주당을 이기고 사법 내란을 막아내겠다”고 강조했다.