비수도권 특구 중심으로 민·관 합동 지원단 투입 사업모델(BM) 설계부터 중기부 주요 재정사업 연계까지 지원

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘지역특화발전특구 컨설팅 지원사업’의 최종 지원 대상 지방정부 10곳을 선정했다고 11일 밝혔다.

지역특화발전특구는 기초 지방정부가 지역 특성에 맞는 특화사업을 추진할 수 있도록 일정 구역을 규제 특례 지역으로 지정하는 제도로 2004년 도입됐다. 중기부는 성장이 둔화한 특화 특구에 민간의 창의적 역량을 더해 새로운 돌파구를 마련하고자 이번 사업을 기획했다.

지난 3월 말부터 진행된 공모에 총 17개 지방정부가 참여했다. 산학연 외부 전문가로 구성된 평가위원회의 서면 및 대면 평가를 거쳐 최종 10개 특화특구가 선정됐다.

최종 선정된 10곳은 ▷전남 곡성군(섬진강기차마을 특구) ▷경남 거창군(승강기 밸리 산업 특구) ▷경남 산청군(한방약초산업 특구) ▷전북 순창군(장류 산업 특구) ▷경북 영천시(한방·마늘 산업 특구) ▷경북 성주군(참외 산업 특구) ▷충남 금산군(인삼 헬스케어 특구) ▷경북 영양군(고추 산업 특구) ▷경북 영덕군(대게 특구) ▷부산 남구(UN 평화문화 특구)이다.

중기부는 5월 중 선정된 지방정부와 민간 전문가, 지방중소벤처기업청, 중소벤처기업진흥공단이 참여하는 ‘민·관 합동 지원단’ 구성을 완료하고 본격적인 현장 밀착형 상담에 착수할 예정이다.

특히 이번 사업은 민간의 혁신 역량을 적극 활용하기 위해 컨설팅 수행 주체를 민간 전문 기관으로 구성해 사업 실효성을 높이는 데 주력한 것으로 보인다.

지원단은 특화 특구 현장을 직접 찾아 주요 성장 저해 요인, 제도적 제약 요인 등을 심층 진단한다. 민간의 창의적 아이디어를 접목한 신규 사업모델(BM)과 지역특화산업 육성 추진계획 수립도 지원한다.

중기부는 지역 상권 육성 사업, 시군구 연고 산업 육성 사업 등 중기부 주요 재정사업과 타 부처 공모사업 지원 대상으로 추천할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 지원사업이 인구 감소와 산업 침체로 어려움을 겪는 특화 특구에 새로운 민간 활력을 불어넣는 마중물이 될 것”이라며 “특화 특구가 실질적인 지역 주도 성장의 거점으로 거듭날 수 있도록 전 주기에 걸쳐 지원하겠다”라고 말했다.