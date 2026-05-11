전국 아파트 경매 3790건…경기도 가장 많아 서울은 211→198건 감소…지역별 흐름 차이

[헤럴드경제=신혜원 기자] 지난달 경기도 아파트 경매건수가 전월 대비 30% 가까이 증가한 것으로 나타났다. 경기 북부권을 중심으로 경매 물건이 증가한 영향으로, 수도권 외곽 및 공급 부담이 상대적으로 큰 지역을 중심으로 경매건수 증가세가 두드러지는 모습이다.

11일 부동산 플랫폼 직방이 법원경매정보를 분석한 결과, 지난달 전국 아파트 경매건수는 3790건으로 집계됐다. 전월(3534건) 대비 7.2% 증가했다.

특히 경기도는 같은 기간 847건에서 1097건으로 약 29.5% 늘며 전국 시도 가운데 가장 많은 경매건수를 기록했다. 전년 동월(811건)과 비교해도 증가폭이 컸다.

경기도 내에서는 평택시 경매건수가 76건에서 109건으로 증가했고, 남양주시는 61건에서 92건, 김포시는 51건에서 71건으로 늘었다. 고양시 일산서구 역시 45건에서 71건으로 증가하며 비교적 큰 폭의 증가세를 보였다. 파주시도 46건에서 68건으로 늘어나며 경기 북부권 일부 지역의 경매 물량 증가 흐름이 이어졌다.

서울은 같은 기간 211건에서 198건으로 감소했고, 세종 역시 36건에서 29건으로 줄었다. 반면 경기와 부산, 인천, 광주, 울산 등은 전월 대비 경매건수가 증가하며 지역별 흐름 차이가 나타났다. 특히 광주는 136건에서 199건으로, 울산은 59건에서 110건으로 늘어나며 증가폭이 상대적으로 크게 나타났다. 인천 역시 288건에서 317건, 부산은 291건에서 322건으로 증가했다. 대구는 215건에서 184건, 충북은 166건에서 117건, 전북은 122건에서 82건으로 감소하며 지역별로 서로 다른 흐름이 이어지는 모습이다.

실제 낙찰로 이어지는 비율인 매각율도 지역별 차이가 나타났다. 서울은 41.9%로 상대적으로 높은 수준을 유지한 반면, 인천은 31.9%, 울산은 26.4% 수준에 머물렀다. 세종은 17.2%로 주요 지역 가운데 가장 낮은 수준을 보였다.

매각가율(감정가 대비 낙찰가율) 흐름에서도 지역별로 다른 양상이 나타났다. 서울 매각가율은 3월 대비 다소 낮아졌지만 여전히 90% 이상 수준을 유지하며 전국 최고 수준을 이어갔다. 전국 평균(83.9%)을 크게 웃도는 가운데, 일부 주요 단지에서는 감정가에 근접하거나 이를 웃도는 가격에 낙찰되는 사례도 이어졌다.

경매건수가 크게 증가한 울산은 매각가율이 3월 85.1%에서 4월 77.4%로 낮아졌고, 경기 역시 86.0%에서 84.3%로 소폭 하락했다. 다만 같은 경기권 안에서도 분위기는 엇갈렸다. 광명·성남 분당·하남·안양 동안·의왕 등 서울 접근성이 우수한 지역은 상대적으로 높은 매각가율과 응찰 경쟁이 이어지는 분위기다. 일부 단지는 감정가에 근접한 수준에서 낙찰되는 가운데 응찰 경쟁이 이어지는 사례도 나타났다.

김은선 직방 빅데이터랩장은 “최근 아파트 매매시장에서 실수요 중심의 거래 움직임이 이어지고 있지만, 경매시장은 입지와 수요에 따른 선별적 흐름이 더욱 뚜렷하게 나타나는 분위기”라며 “서울 접근성이 우수하거나 실수요 선호도가 높은 단지는 높은 매각가율과 응찰 경쟁이 이어지는 반면 수요가 제한적인 지역은 상대적으로 보수적인 낙찰가 흐름을 보이고 있다”고 말했다.

이어 “향후에도 금리와 대출 여건, 경기 흐름, 환율·유가 등 대내외 경제 변수에 따라 시장 변동성이 커질 경우 금융 부담을 견디지 못한 매물이 추가로 경매시장에 유입될 가능성이 있다”며 “다만 경매시장 내 수요 역시 가격 메리트만보다는 입지와 환금성 등을 중심으로 움직이면서 지역별·단지별 차별화 흐름은 당분간 이어질 것으로 전망된다”고 덧붙였다.