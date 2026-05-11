“최종 목표는 자유 항행·이란 핵프로그램 종식”

[헤럴드경제=정목희 기자] 크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 10일(현지시간) 미국이 이란의 핵무기 프로그램 문제를 완전히 해결하지 않은 상태에서도 잠정적인 종전 합의를 체결할 가능성이 있음을 시사했다.

라이트 장관은 이날 NBC 방송 인터뷰에서 ‘단기적 합의라 하더라도 이란 핵프로그램 문제를 해결하지 않는 합의에 미국이 동의할 수 있느냐’는 질문에 “잠정 합의나 그와 비슷한 형태에 대해서는 잘 모르겠다”면서도 “최종 목표가 어디를 향해야 하는지는 알고 있다”고 말했다.

그는 “최종 목표는 호르무즈 해협과 같은 국제 해역에서의 자유로운 항행 보장과 이란 핵프로그램 문제 해결”이라며 “그 목표에 도달하는 과정은 우리가 찾아내야 하겠지만, 그것이 궁극적인 방향”이라고 설명했다.

사회자가 재차 “이란 핵프로그램과 관련한 모든 우려를 해소하지 못한 상태의 잠정 합의가 가능하냐”고 묻자 라이트 장관은 “그럴 가능성은 분명히 있다”고 답했다.

다만 그는 트럼프 행정부의 최우선 과제는 “이란 핵프로그램을 종식하는 것”이라고 강조했다.

라이트 장관은 “이란은 항상 원자력 산업을 위해 우라늄 농축을 한다고 주장하지만, 그것은 말이 되지 않는다”며 “그들은 늘 거짓말을 하고 있다”고 비판했다.

라이트 장관은 지난 8일 트럼프 대통령이 “오늘 밤 이란으로부터 아마도 서한을 받을 것”이라고 밝힌 것과 관련, 실제 이란이 미국에 종전 제안에 대한 답변을 했는지를 묻자 “아직 이란으로부터 명확한 답(resolution)을 받았다고 생각하지 않는다”고 했다.

이는 이란 국영 IRNA 통신이 미국의 제안에 대한 이란의 답변이 이날 (중재국인) 파키스탄에 건네졌다고 보도한 것과 배치되는데, 이란이 파키스탄에 답변을 건넨 상황을 라이트 장관이 파악한 상태에서 언급한 것인지 여부는 불확실해 보인다.

라이트 장관은 “이란 정부의 상황을 고려할 때 일들이 그저 느리게 움직이고 있다”며 “소통은 어렵고 거기(이란)에 다양한 파벌이 있다. 이는 심각한 압박을 받고 있는 정권”이라고 설명했다.

라이트 장관은 현재 갤런당 4달러를 상회하는 미국내 휘발유 가격이 여름 휴가철 전에 갤런당 3달러 이하로 내려갈 가능성에 대해 “그에 대해 예측할 수 없다”면서도 “호르무즈 해협에서 자유로운 항행이 시작되면 에너지 가격은 떨어질 것이라고 말할 수 있다”고 밝혔다.

앞서 지난달말 라이트 장관은 미국 내 휘발유 가격이 언제 갤런당 3달러 이하로 떨어질 것으로 예상하는 지에 대해 “올해 말이 될 수도 있고, 내년이 돼야 가능할 수도 있다”고 전망한 바 있다.

라이트 장관은 현재 갤런당 0.18 달러인 연방 휘발유세를 유예하는 법안을 지지하느냐는 물음에 “그렇다. 주유소 가격과 물가를 낮출 모든 조처를 이 행정부는 지지한다”고 말했다.