“제명 사유는 계엄 동·방조가 아니라 현금살포”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당 전북도당위원장인 윤준병 의원은 10일 탈당 후 무소속으로 재선에 도전한 김관영 전북도지사를 향해 “피해자 코스프레와 분열 정치를 중단하라”고 비판했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 “김관영 무소속 예비후보가 민주당으로부터 제명당한 사유는 계엄 동·방조 논란이 아니라 공직선거법에서 엄격히 금지하고 있는 현금 살포”라며 이같이 말했다.

이어 윤 의원은 “불법행위가 명백한 김 지사의 현금살포를 전 국민과 당원이 보았고 당의 윤리 기준과 국민 눈높이에 어긋난다는 사실 또한 명백하다”이라며 “그럼에도 진솔한 반성과 사과는커녕 당 지도부가 정치적 유불리를 따져가며 자신의 사안을 처리하지 않았다며 피해자인 양 신속처리를 호도하는 행태는 그야말로 적반하장”이라고 했다.

윤 의원은 “당의 윤리 판단과 징계 절차를 본인에 대한 정치적 제거로 규정하는 태도 역시 전형적인 물타기”라며 “당의 제명 결정에 대해 사법부의 판단까지 신청해 기각된 사안에 대해 법률 전문가인 김관영 무소속 예비후보가 아직까지 불복하는 자세는 독선과 아집”이라고 강하게 비판했다.

그러면서 “불법행위자 김관영 무소속 예비후보가 출마의 명분으로 내세우는 내용 또한 황당하다”며 “김 예비후보 선대위는 ‘정의를 외면한 정치인들을 단죄하고 건강한 민주당을 회복시킨다’는 명분을 내세운다”고 했다.

윤 의원은 “불법행위자가 정의를 입에 올리는 것 자체가 언어도단(言語道斷)”이라며 “김 예비후보는 당규상 민주당의 복당이 금지돼 있기 때문에 민주당 복귀 자체가 불가능하다. 따라서 자신의 출마 명분 자체가 성립할 수 없다”고 했다.

아울러 윤 의원은 “지금도 늦지 않았다. 김 예비후보는 현금 살포로 도민과 당원들의 가슴에 대못을 박은 본인의 잘못에 대해 진솔하게 반성하고 사과하는 모습으로 무소속 예비후보직을 자진 사퇴하기 바란다”고 했다.