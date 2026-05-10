[헤럴드경제=나은정 기자] 운동하러 다녀오겠다며 휴대전화 없이 집을 나섰던 30대 남성이 무등산에서 실종됐다가 경찰의 집중 수색 끝에 닷새 만에 극적으로 구조됐다.

10일 광주서부경찰서에 따르면 지난달 27일 밤 한 가족으로부터 “아들이 운동하러 나갔는데 아직도 돌아오지 않았다”는 신고가 접수됐다. 30대 남성 A씨는 휴대전화까지 집에 두고 나가 연락이 두절된 상황이었다.

신고를 접수한 경찰은 곧바로 A씨의 행적을 추적했다. 폐쇄회로(CC)TV 분석 결과 A씨는 광주 서구 화정동 자택을 나선 뒤 쌍촌사거리 인근에서 택시에 탑승했고, 이후 증심사 방면으로 이동한 것으로 확인됐다.

이어 A씨가 새인봉 방향 등산로로 향하는 모습을 확인한 경찰은 A씨가 산행 중 조난 가능성이 크다고 보고 수색에 돌입했다.

현장에는 드론과 수색견이 투입됐고 경찰과 유관기관은 무등산 일대를 중심으로 대대적인 수색 작업을 벌였다. 수색팀은 A씨의 이동 가능 경로를 하나씩 좁혀가며 밤낮없이 수색을 이어갔다.

실종 닷새째였던 지난 1일 오전 새인봉 일대를 집중 수색하던 경찰은 등산로에서 벗어난 한 지점에서 쓰러져 있던 A씨를 발견했다. 발견 당시 A씨는 심한 탈수와 탈진 증세를 보였으며, 생수 2병만으로 닷새를 버틴 상태였던 것으로 전해졌다.

조사 결과 평소 건강이 좋지 않았던 A씨는 산행 도중 급격히 체력이 저하돼 쓰러졌고, 이후 제대로 몸을 가누지 못한 채 구조를 기다렸던 것으로 파악됐다.

A씨는 곧바로 병원으로 이송돼 치료를 받았으며 현재 건강을 회복 중인 것으로 알려졌다.

이영대 광주 서부경찰서 실종팀장은 10일 “유관기관과의 공조와 끈질긴 수색 끝에 무사히 구조할 수 있었다”며 “앞으로도 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.