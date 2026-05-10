구례 천은사 나윤선 13집 ‘LOST PIECES’ 재즈 보컬 퀏텟

[헤럴드경제=박대성 기자] 대한민국 대표 재즈(Jazz) 보컬리스트인 나윤선 공연이 구례에서 열린다.

대한불교조계종 천은사(주지 대진스님)는 오는 29일(금) 천은사 경내에서 ‘2026 지리산재즈페스티벌 봄’ 공연으로 세계적인 재즈 보컬리스트 나윤선의 재즈 보컬 쿼텟(콰르텟) 공연을 진행한다고 밝혔다.

쿼텟(Quartet)은 보컬, 드럼, 기타, 베이스 4명이 하는 재즈 편성을 ‘재즈 보컬 쿼텟’ 이라하며 4인조(사중주)라는 뜻을 담고 있다.

나윤선은 프랑스 문화예술훈장을 받은 세계적인 재즈 보컬리스트로 이번 13집 ‘로스트 퍼시즈(Lost Pieces)’ 발매를 기념한 국내투어이다.

공연에는 뉴욕을 기반으로 활동하는 베이시스트 브래드 크리스토퍼 존슨, 프랑스를 기반으로 활동하는 드러머 알르튀르 알라르, 기타리스트이자 작곡가인 마티스 파스코 등 세계적인 재즈 아티스트들과 함께 천은사 경내에 마련된 특별무대를 마련했다.

나윤선의 ‘Lost Pieces’는 자신의 시간과 감정을 조각처럼 하나씩 이어 붙여 완성한 앨범으로 처음에는 잔잔한 쓸쓸함이 감돌지만 결국에는 자신과 마주하며 다시 앞으로 걸어갈 힘을 발견하는 이야기를 담고 있다.

지리산 자락의 고요한 천은사는 ‘Lost Pieces’가 담고 있는 깊은 감정의 결을 더욱 선명하게 전해줄 수 있는 최적의 공연장으로 손색이 없을 전망이다.

천은사 경내에 흐르는 지리산의 맑은 계곡, 소나무 숲에 둘러싸인 천은사의 잔잔한 풍경과 솔향은 관객들에게 자신을 돌아보고 마음의 울림을 마주하는 특별한 순간을 선사할 예정이다.

지리산재즈페스티벌은 지난 시간 동안 지리산의 자연환경과 사찰, 재즈 음악을 결합하며, 단순한 공연 중심의 축제를 넘어 ‘머무르며 듣는 경험’을 지향하는 독자적인 문화 플랫폼으로 성장해 왔다.

빠르게 변화하는 일상 속에서 잠시 멈춰 서서 자연의 리듬과 음악의 결을 느낄 수 있는 지리산재즈페스티벌은 매년 두차례 봄과 여름의 끝자락에 지리산 천은사에서 펼쳐진다.

이번 나윤선의 ‘Lost Pieces’공연은 천은사 경내의 템플스테이 공간의 특별무대에서 유료로 진행되며 네이버 예약을 통해 예매가 가능하다.

천은사 주지 대진스님은 “우리가 살아가는 시대는 많은 것을 빠르게 얻고 또 쉽게 잃어버리는 시간을 지나고 있다”며 “이번 재즈공연이 어지러운 마음을 잠시 내려놓고 각자의 삶을 다시 바라보는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

지리산 산사에서 만나는 단 하나의 재즈공연인 나윤선의 ‘Lost Pieces’ 공연은 29일 저녁 7시부터 공연되며 네이버 예약으로만 진행되고 관람권 티켓 가격은 전석 5만원이다.