노인정 방문공연 등…“세대 공감”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 5월 가정의 달을 맞아 울산 지역 초·중등 학생들과 교사들이 노인복지시설 등을 찾아 공연 등으로 세대 간 정을 나누는 시간을 가져 주위를 훈훈하게 했다.

울주군 서생면 명산초등학교는 8일 ‘효 나눔’ 마을 방문 행사로 마을 노인정 9개소를 찾아가 학생들이 직접 그린 그림과 문구를 적은 카네이션 편지를 전달하고, 노래와 안마로 함께하는 시간을 가졌다.

울주군 범서읍 척과초등학교는 교사와 학생들이 8일 ‘사랑 나눔 활동’으로 지역 경로당 2곳을 찾아가 노래와 율동, 악기 연주로 어르신들과 즐거운 시간을 가졌다.

울산시 동구 미포초등학교는 8일 평소 학교를 위해 애써주시는 시니어 봉사단과 배움터 지킴이 어르신 35명을 학교로 초청해 직접 만든 카네이션을 달아드리고, 바이올린과 리코더로 ‘어버이 은혜’를 연주하며 감사의 마음을 전했다.

울산시 동구 명덕초등학교 봉사동아리 ‘엠브이피(MVP)’ 학생들은 7일 노인복지시설 ‘다비다의 집’을 찾아 손종(핸드벨) 합주와 바이올린, 태권도 시범을 선보이고, 어르신들의 건강과 평안을 바라는 내용으로 만든 감사 카드와 선물을 전달했다.

울산생활과학고 학생들은 7일 전공 역량을 살린 재능 나눔으로 어르신들을 즐겁게 했다. 직접 구운 빵과 아로마 목걸이, 정성 어린 손편지를 준비해 5년째 울산시 동구 사회복지관에 전달했다.