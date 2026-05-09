[헤럴드경제=나은정 기자] 홍준표 전 대구시장은 9일 한동훈 전 국민의힘 대표가 무소속으로 출마한 부산 북구갑 보궐선거 상황을 두고 “저급하고 조잡하다”고 직격했다.

홍 전 시장은 이날 페이스북에 한 전 대표를 겨냥해 “국민생활을 더 좋게 변화 시키는 정책 대결은 하지 않고 부산 북갑처럼 사소한 스캔들에 집착하거나, 고문 혐의 검사 출신(정형근 전 의원)을 (후원회장으로) 영입하면서 노무현 정신을 외치는 후보를 보면서 참 선거가 저급하고 조잡하게 흐른다는 느낌을 배제하기 어렵다”고 지적했다.

앞서 한 후보는 지난 7일 부산 북구에서 3선 의원을 지낸 공안검사 출신의 정 전 의원을 후원회장으로 위촉했다고 밝혔다.

이를 두고 일각에서 비판이 나오자 한 후보는 “지역 내 신망이 큰 분으로, 지역민의 추천을 많이 받았다”면서 “이건 제 선거지 후원회장을 선거하는 건 아니잖나. 이분이 제 선거의 방향성을 지정하는 분이 아니다”라고 해명했다.

한편 홍 전 시장은 이날 더불어민주당이 지방선거를 앞두고 ‘공소취소’ 논란을 빚은 데 대해서도 쓴소리를 더했다.

그는 과거 YS 정부가 박태준 포스코 회장을 공소취소했던 사례를 언급하며 “공소취소 제도는 진범이 잡혔거나 기소후 명백히 잘못된 기소로 밝혀질때 검사가 1심 판결 전에 하는 제도로, 재판실무상 가끔 이런 일이 있는 것”이라며 “(당시 박 회장은) 무죄라서 공소 취소한 것이 아니라 정치적 대화합 조치로 한 것”이라고 설명했다.

이어 “이재명 대통령 사건을 이 사건에 준해서 처리하려면 그에 합당한 정치적, 사법적 환경이 전제돼야 할 것”이라면서 “지선이 끝난후 다시 논의해도 되는데 굳이 지선을 앞두고 이런 불필요한 논쟁이 일으킨 것은 민주당과 여권의 정무판단 미숙으로 보이는 실책”이라고 꼬집었다.