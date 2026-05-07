건각들, 산악지형, 해안절경 넘나드는 트레일 키즈레이스·요가·매직버블,가족여행콘텐츠도

[헤럴드경제(동해)=함영훈 기자] 백두대간과 동해 해안선이 나란히 달리기에 강원도 동해안 도시들의 바다와 고산의 거리는 가깝다. 경동지괴 지형 때문이다.

그래서 동해안 도시의 스포츠케이션은 산과 바다 양수겸장형이다.

동해안의 대표도시 동해시는 오는 9일부터 10일까지, 이틀간 망상해변 일원에서 ‘2026 동해 스카이레이스’를 개최한다.

동해 스카이레이스는 대표적인 국제 트레일러닝 대회로 자리를 잡았는데, 2023년 아주 특별한 계기로 만들어졌다.

당시 대형 산불 피해를 입어 관광객들이 줄자, 화마를 제압한 동해시 민관이 지역 경제를 살리자는 취지에서 창설했다. 올해가 4회째.

이번 대회는 ㈜굿러너컴퍼니가 주최·주관하며, 산악지형과 해안절경을 함께 달리는 독창적 코스로 구성돼 초보자부터 전문 선수까지 참여할 수 있는 다양한 종목이 운영된다.

대회 규모도 꾸준히 확대되고 있다. 첫 대회 당시 21㎞, 12㎞ 2개 종목에 800명이 참가했으나, 규모가 매년 확대되어 올해는 42㎞·21㎞·11㎞ 3개 종목 2200명이 참가하는 대규모 국제대회로 성장했다.

대회 전날인 9일에는 키즈레이스, 요가 프로그램, 매직버블쇼 등 가족 단위 참가자를 위한 사전 행사가 진행되며, 10일에는 본 경기 3개 종목이 펼쳐질 예정이다.

이진화 관광과장은 “선한 영향력으로 시작된 동해 스카이레이스 대회가 매년 우리 지역에서 열릴 수 있도록 힘써주신 대회 관계자분들께 깊이 감사드린다”며 “대회가 안전하고 성공적으로 개최될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.