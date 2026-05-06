2022년 오픈 4년 만에 리모델링 실제 가정집 구현, AI홈 사용 분석

LG전자가 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에 위치한 인공지능(AI) 홈 연구공간 ‘씽큐 리얼(ThinQ Real)’을 4년 만에 업그레이드했다고 6일 밝혔다.

100㎡ 규모의 ‘씽큐 리얼’은 국민주택 규모인 30평대 집을 구현해 대중적인 라이프스타일과 각 공간에서의 움직임 및 사용패턴을 정밀 분석할 수 있도록 했다.

현관을 비롯해 거실, 주방, 침실, 드레스룸, 욕실 등을 갖추고 있으며 인테리어 마감, 배선, 조명까지 실제 가정과 똑같이 꾸몄다. 여기에 AI 홈 허브 ‘씽큐 온’과 수십 개의 AI 가전, 다양한 사물인터넷(IoT) 기기 및 센서를 유기적으로 연동한 AI 홈을 구현했다.

연구원들은 이곳에서 새로운 AI 기술과 고객의 생활패턴을 고려한 자동화 시나리오를 실험·검증하고 이를 AI 홈 설루션에 반영한다. 또한, 축적되는 생활 데이터를 바탕으로 AI 기술을 고도화할 계획이다. LG전자는 건설사, 인테리어, 이동통신사 등 B2B 고객들을 위한 쇼룸으로도 활용할 예정이다. 이 과정에서 수집된 고객의 목소리 역시 연구개발에 활용할 방침이다.

LG사이언스파크에 근무하는 1만여 명의 연구개발(R&D) 인력이 유기적으로 협업할 수 있어 기술 개발과 사업화를 위한 시너지도 높아질 것으로 기대하고 있다. 정기현 LG전자 HS플랫폼사업센터 부사장은 “‘씽큐 리얼’에서 축적되는 다양한 데이터를 기반으로 AI 홈 설루션을 빠르게 고도화해 고객에게 더욱 편리한 일상을 제공할 것”이라고 말했다. 김현일 기자