[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘2026년도 인천광역시명장’을 모집한다.

‘인천광역시명장’은 동일 분야에서 오랜 기간 종사하며 최고 수준의 숙련기술과 전문성을 인정받은 기술인을 말한다.

6일 인천시에 따르면 총 37개 분야 85개 직종에서 직종별 1명 이내, 최대 10명까지 선정한다.

신청 자격은 공고일 기준 인천광역시에 주민등록이 돼있고 지역 산업현장에서 15년 이상 종사한 경력을 갖춘 기술인이다.

또 대한민국명장 또는 이에 준하는 동일 분야 수상 경력이 없는 경우에 한해 신청할 수 있다.

접수는 오는 6월 1일부터 6월 19일까지 3주간 진행된다. 신청을 희망하는 기술인은 군수·구청장, 관내 기업체의 장, 관련 협회장, 중부지방고용노동청장, 인천지방중소벤처기업청장, 한국산업인력공단 인천지사장, 한국산업단지공단 인천지역본부장 중 한 곳의 추천을 받아야 한다. 결과는 오는 9월 중 발표할 예정이다.

최종 선정된 명장에게는 인증서와 인증패가 수여되며 5년간 총 1000만 원의 기술장려금이 지원된다.

시는 2017년부터 현재까지 총 17명의 명장을 배출했다.