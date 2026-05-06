상반기 융자 4375억 원으로 확대 고유가 피해 관광업계 긴급 지원 스타트업 융자 300억 원 별도 배정

[헤럴드경제=김명상 기자] 정부가 고유가 상황으로 위축된 관광시장의 조속한 회복을 위해 2000억 원의 자금을 추가 수혈한다. 중동전쟁 여파로 어려움을 겪는 관광업계의 경영 안정과 혁신을 뒷받침하려는 취지다.

문화체육관광부는 추가경정예산으로 편성한 관광진흥개발기금(관광기금) 융자지원을 6일부터 확대 시행한다고 밝혔다.

문체부는 이번 추경을 통해 융자지원 예산 2000억 원을 추가 편성했으며, 이 중 1000억 원을 상반기에 우선 공급하기로 했다. 이에 따라 당초 3375억 원 규모였던 상반기 융자지원은 4375억 원으로 늘어난다.

관광업은 중동전쟁에 따른 고유가 영향을 산업군 중 가장 먼저 받은 분야 중 하나로, 이번 추경 집행은 업계의 경영 안정과 위기 극복을 뒷받침하기 위한 조치다.

이번 추경에는 창업 초기 관광사업체를 위한 ‘관광사업체 스타트업 융자지원’ 300억 원도 별도로 편성됐다. 지원 대상은 창업 7년 미만의 중소기업 이하 관광사업체이며, 신축 자금 30억 원·개보수 자금 10억 원·운영자금 3억 원 한도로 신청할 수 있다. 융자 신청은 관광기금 융자상시지원센터를 통해 접수한다.

하반기 융자 지원 역시 확대된다. 추경 예산 중 상반기에 집행하고 남은 700억 원을 하반기 공급 예정액인 3000억 원에 더해 총 3700억 원 규모로 시행할 계획이다. 융자 지원에 관한 세부 지침은 문체부 누리집에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 융자상시지원센터로 하면 된다.