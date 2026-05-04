[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 수성구는 오는 11일부터 지역 주민의 건강 증진과 문화생활 향상을 위해 조성한 ‘수성행복드림센터’를 시범 운영한다고 4일 밝혔다.

수성행복드림센터는 부지면적 3585㎡, 연면적 7319㎡ 규모로 지하 2층부터 지상 3층까지 조성된 생활 SOC 복합시설이다.

이 센터에는 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 반다비 수영장(25m, 5레인)과 헬스장을 비롯해 만촌책문화센터, 수성구가족센터 등 시설이 함께 들어섰다.

시범 운영 기간에는 체육시설을 수영, 아쿠아로빅 등 강습 프로그램 없이 자유이용 형태로 무료 운영하며 하반기 정식 개관 이후에는 유료 운영으로 전환된다.

이용을 원하는 주민은 오는 6일 오전 9시 30분부터 수성구체육시설 예약시스템 온라인 예약을 통해 일일 이용권을 사전 신청해야 한다.

자세한 사항은 수성행복드림센터 안내데스크 또는 수성구청 누리집 에서 확인할 수 있다.

배춘식 대구 수성구청장 권한대행은 “수성행복드림센터가 지역 주민의 삶의 질을 높이는 거점 공간이 되길 기대한다”며 “시범 운영 기간에 수렴한 주민 의견을 적극 반영해 보다 나은 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.