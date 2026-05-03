항공우주연구원 찾아 2호 발사 실황 점검하며 소감 밝혀

김이탁 국토교통부 1차관이 3일 한국항공우주연구원을 찾아 차세대 중형위성(국토위성) 2호 발사에 대한 설명을 듣고 있다.
김이탁 국토교통부 1차관이 3일 한국항공우주연구원을 찾아 차세대 중형위성(국토위성) 2호 발사에 대한 설명을 듣고 있다.

[헤럴드경제=소민호 기자] 차세대 중형위성(국토위성) 2호 발사가 3일 성공적으로 마무리되자 한국항공우주연구원을 찾아 실황을 점검한 김이탁 국토교통부 제1차관이 “대한민국 공간정보 구축 역량과 서비스 수준이 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

국토위성 2호는 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군 기지에서 현지시간 2일 자정, SpaceX의 Falcon-9 발사체를 통해 발사됐다.

김 차관은 국토 이용·관리와 재난 대응 등을 위해 국토위성 1·2호 사업을 우주항공청과 함께 추진해 왔다면서 이번 2호 발사는 2021년 3월 국토위성 1호 발사 이후 약 5년만이라고 설명했다.

국토위성 1호를 통해 특정지점을 4~5일에 한 번 촬영할 수 있었는데, 앞으로 2호와 함께 운영되면 촬영주기는 2~3일로 단축된다. 또한 두 위성이 일정한 궤도차를 유지하며 영상을 촬영하게 돼 3차원 위성영상 제공도 가능해진다.

김 차관은 “국토위성 2호에 이은 후속 3·4호 위성 도입도 조속히 추진하겠다”며 “위성영상이 정부 정책과 민간 산업에 폭넓게 활용될 수 있도록 지속적으로 발전시켜 국가 경쟁력 강화에 기여하도록 할 것”이라고 말했다.


smh@heraldcorp.com