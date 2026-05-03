[헤럴드경제=문영규 기자] 정은경 보건복지부 장관이 최근 충북 청주의 임신부가 응급 분만 병원을 찾지 못해 소방헬기로 부산까지 이송했음에도 태아가 숨진 사고와 관련해 “위로의 말씀을 드린다”며 의료체계를 정비해 나가겠다고 밝혔다.

정은경 장관은 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(옛 트위터)에 “청주 지역의 임신부께서 29주 태아의 심박수가 저하되는 응급상황으로 인해 부산에 있는 병원까지 이송됐음에도 아이는 끝내 세상의 빛을 보지 못했다”며 “위로의 말씀을 드린다”는 글을 올렸다.

그는 “어느 지역에서든 안심하고 분만할 수 있는 임산부·신생아 의료체계를 반드시 만들어내겠다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 오후 충북 충주의 충북대병원에서 긴급 간담회를 진행했다. 충청권 권역 병원 관계자들과 지역 모자의료센터 센터장 등이 모인 간담회로, 임산부와 신생아 의료 체계의 문제점과 개선 방안을 논의한 것으로 전해졌다.

정 장관은 “간담회에서 24시간·365일 응급 대응을 위한 적정 규모 전문의 확보의 어려움, 책임에 비해 낮은 보상, 의료 사고 발생 시 민형사상 책임 문제 등 여러 문제점이 지적됐다”며 “구조적 난제를 해결하기 위해 우선 중증-권역-지역 모자의료센터 체계를 면밀히 분석하고, 중증도별 모자의료체계를 재정비하겠다”고 했다.

또한 “모자의료 자원을 실시간으로 확인해 이송·전원 할 수 있는 시스템을 정비하고, 119구급대와의 협업도 강화하겠다”고 강조했다.

특히 “취약한 지역에 대한 개선방안을 시급하게 마련토록 하겠다”며 “동시에 고위험 분만과 같은 필수 분야에 보다 많은 의료인력이 근무하고 적극적으로 환자를 수용할 수 있도록 의료사고 안전망을 탄탄히 하겠다”고 밝혔다.

최근 고령 산모와 다태아 출산 등 고위험 분만은 증가하고 있지만 산과 및 신생아 전문의는 매우 부족한 상황이다. 지역 의료기관은 전문의 확보가 더욱 어려운 탓에 충북대병원은 산과 전문의가 1명으로 야간·휴일 대응이 어려운 상황이었던 것으로 전해졌다.

복지부는 오는 4일에는 전국 22개 중증·권역모자의료센터와 산부인과학회, 소아청소년과학회 등과 함께 개선방안을 논의할 계획이다.

한편 지난 1일 오후 11시 3분께 충북 청주시 흥덕구의 한 산부인과에서 30대 산모 A씨가 임신한 29주차 태아의 심박수가 떨어진다는 신고가 119에 접수됐다.

해당 산부인과는 충남과 대전, 세종 지역 상급종합병원 6곳에 전원을 요청했지만, ‘소아과 전문의가 없다’는 등의 이유로 수용이 불가능하다는 답변만 받은 것으로 전해졌다.

A씨는 결국 신고 3시간 30분 만에 소방헬기를 통해 부산 동아대병원으로 옮겨졌다. A씨는 출산했지만, 태아는 이미 숨진 상태였다.