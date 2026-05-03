[헤럴드경제=함영훈 기자] 우상호 더불어민주당 강원도지사 후보는 3일 이정학 동해시장 후보의 출정식에 참석해, “36년간 단 한번도 이뤄내지 못한 동해시의 기적을 기필코 만들어내자”며 지지를 호소했다.

그는 먼저 민주진영 대통합 차원에서, 시장 후보 경선에서 경쟁했던 안승호·이상웅 후보를 연단으로 세워 감사의 뜻을 전했다.

우 후보는 “경선 경쟁자들이 승리를 위해 한마음으로 뭉친 것은 동해시의 변화가 그만큼 절박하다는 증거”라며 “반드시 승리해 민주당의 승리와 이재명 정부의 성공을 뒷받침하자“고 역설했다.

이어 우 후보는 현직 동해시장을 비롯해 비리와 무능력을 드러낸 양양, 강릉 시장 등을 언급하며 지역정권 심판론을 제기했다.

그는 “견제받지 않는 권력은 오만해지기 마련”이라며 “이번 선거는 누구의 당선 여부를 떠나 잘못을 저지른 시장 군수들에게 시민의 무서움을 보여주는 엄중한 심판의 장이 되어야 한다”고 강조했다.

우 후보는 “이정학 후보는 낮은 자세로 시민의 목소리를 경청하며 묵묵히 현장을 지켜온 사람” 이라며, “동해시 발전을 위해 진실하게 준비된 후보임을 제가 보증한다”고 소개했다.

이어 “동해시는 천혜의 자연환경과 항구라는 물류의 요충지를 갖춘 무궁무진한 가능성의 도시”라며, “이번 선거에서 반드시 승리해 이정학 후보와 함께 동해의 가능성을 확실한 현실로 바꿔내겠다”고 약속했다.

이에 앞서 우 후보는 강릉최씨 정기총회 및 황산사 다례제에 참석해 “문중의 단합과 성원에 감사한다”는 뜻을 전했다. 그는 “최문순 전 도지사님과 최흥집 전 부지사님, 최종주 전 강원JC회장님 등께서 이번 선거에서 저를 진심으로 도와주고 계신다. 정말 큰 신세를 지고 있음을 느끼고 있으며, 마음 깊이 감사드린다”고 말했다.