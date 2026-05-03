조응천 연석회의 제안에 “매우 시의적절” 하정우 악수 논란에 “오만한 언행”

[헤럴드경제=정석준 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 3일 더불어민주당이 추진하는 이른바 ‘조작기소 특검법’에 대해 “어느 국민이 억울한 재판을 받았다고 해서 국정조사에 이어 특검까지 동원할 수 있겠나”라고 비판했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “21세기 대한민국에서 이런 특혜가 가능한 이야기인지, 해도 해도 너무한 것이 아닌지라는 것이 일반 국민들의 시선”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “이재명 대통령이 ‘조작기소’라고 우기면서 국정조사를 하더니, 이제는 대놓고 범죄를 지우겠다며 특검까지 한다고 한다”며 “일반 국민으로서는 상상도 할 수 없는 대통령의 특혜”라고 말했다.

민주당 주도로 추진된 이른바 ‘윤석열 정권 조작기소 국정조사’에 대해서는 “조작기소의 근거는커녕 오히려 이 대통령의 유죄를 입증하는 증언이 쏟아져나왔다”며 “방용철 전 쌍방울 부회장은 2019년 7월 필리핀에서 리호남을 만나 이재명 (당시) 경기지사의 방북 대가로 70만 달러를 송금했다고 진술했다. 김성태 전 쌍방울 회장은 연어회 술 파티가 없었다고 분명히 증언했다. 민주당 의원들의 거짓 주장을 샅샅이 반박하는 것”이라고 말했다.

이어 “도대체 무엇을 근거로 국정조사에서 또다시 특검으로 넘어간다는 말인가. 특검에서 거짓 수사와 억지 공소취소를 강요하겠다는 것”이라며 “도둑이 임명한 경찰이 도둑의 범죄를 없던 일로 만들고자 하는 것”이라고 덧붙였다.

특검이 본회의에 상정될 경우 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론) 등으로 대응하는 방안이 거론된다. 송 원내대표는 “소수 야당으로서 할 수 있는 법적 수단이 굉장히 제한돼있다는 것은 인정한다”면서도 “숫자가 많다고 자기 마음대로 할 수 있다는 오만함에 대해서는 국회 의석 숫자와 관계없이 국민께서 용납하지 않을 것”이라고 말했다.

그러면서 “국회 내에서 할 수 있는 부분에 대해서는 어떠한 수단과 방법을 가리지 않고 국민들의 경고의 시선을 그대로 국회 원내로 옮겨서 끝까지 투쟁하겠다는 방침”이라고 강조했다.

조응천 개혁신당 경기지사 후보가 이날 수도권 광역단체장 후보들에게 연석회의를 제안한 것에는 “뜻을 같이하는 제반 정당들이 한자리에 모여서 같은 목소리를 낸다는 건 매우 시의적절하고 중요한 제안”이라고 했다.

또한, “정의당에서도 공소취소 특검에 대해 반대 의견을 이미 제시한 것으로 알고 있다”며 “그 부분에 뜻을 같이하는 정당 지도자들간 모임도 별도로 추진하는 것이 적절하지 않을까 생각한다”고 제안했다.

하정우 부산 북구갑 후보를 놓고는 “전통시장 상인들과 악수하고 나서 손을 탈탈 터는 모습이 그대로 방송됐다”며 “송구스럽다, 잘못됐다, 앞으로 잘하겠다 그 말 한마디 하기가 그렇게 어렵나. 국민을 바보로 아는 오만한 언행에 대해 분명한 국민의 심판이 기다리고 있을 것”이라고 전했다.