“이용, 하남의 민원해결사로 호평”

[헤럴드경제=정석준 기자] 안철수 국민의힘 의원은 3일 6·3 지방선거와 동시에 치러질 재보궐 선거 하남갑에 출마하는 이용 후보의 명예선거대책위원장을 수락했다고 밝혔다.

안 후보는 이날 페이스북에서 “환승공천으로 분당을 버리고 자랑인 양 일하겠다고 큰소리치는 민주당 이광재 후보를 추노하기 위해 힘을 보탰다”며 “정치인은 출마 지역 주민의 일꾼이어야 하기 때문”이라고 밝혔다.

이광재 후보에 대해서는 “2년마다 3연속 전략공천을 받아 4년 만에 3번째로 지역을 환승역처럼 옮긴 이광재 후보는, 분당 주민께 사죄는커녕 희생자인 양 행동하고 있다”며 “그를 따르던 민주당 분당 지선 후보들도 축하와 응원의 말을 쏟아내고 있다. 분당 주민의 마음을 긁다 못해 후벼파는 꼴”이라고 비판했다.

이용 후보에 대해서는 “이전 총선에서 불리했던 여건에도 불구하고 하남갑 10개동 중 9곳에서 승리했을 정도로 하남시민의 탄탄한 지지를 받았다”며 “총선 이후에도 지역에 터를 잡고 하남의 민원해결사가 되어 원내외 호평이 자자한 분”이라고 평가했다.

이어 “하남을 걷어찬 추미애 후보, 분당을 버린 이광재 후보를 국민의힘 이용 후보가 쌍끌이로 승리할 수 있도록 많이 응원해 달라”며 “지역구를 환승역처럼 생각하고 세탁하려는 민주당의 정치, 끝까지 추적하고 민심으로 책임을 묻도록 저도 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.