주 2회 운항…첫 편 탑승률 99%

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공이 지난 1일 항공사 최초이자 단독으로 부산-알마티(카자흐스탄) 노선에 신규 취항했다고 3일 밝혔다.

부산-알마티 노선은 지난해 4월 취항한 인천-알마티 노선에 이은 이스타항공의 두 번째 중앙아시아 노선이다.

이스타항공은 지난 1일 저녁 김해국제공항에서 백승용 이스타항공 김해지점장과 한국공항공사 김해공항 관계자 등이 참석한 가운데 기념 행사를 진행하고, 첫 편 승객들에게 로고 상품 등 기념품을 증정하는 시간을 가졌다.

부산에서 알마티로 출발하는 첫 편 탑승률은 약 99%를 기록했다.

이스타항공 관계자는 “이번 부산-알마티 노선 취항으로 영남권 시민분들의 여행 선택지가 중앙아시아까지 확대됐다”며 “현지발 부산 관광객도 확대될 수 있도록 한국공항공사 및 관계 기관과 적극 협력해 가겠다”고 말했다.

이스타항공의 부산-알마티 노선은 매주 월요일과 금요일, 주 2회 운항한다. 가는 편은 김해국제공항에서 18시 55분에 출발해 22시 40분(이하 현지시각) 알마티국제공항에 도착하고, 오는 편은 23시 40분에 현지에서 출발해 다음날 9시 35분 김해국제공항에 도착한다.