“다른 회사와도 계약·잠적 전력”

[헤럴드경제=민상식 기자] 일본인 아이돌 연습생이 데뷔를 두 달 앞두고 돌연 잠적하는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

이 연습생은 몰래 ‘이중 계약’을 해 소속사에 수천만원의 피해를 입힌 혐의도 받고 있다.

3일 연합뉴스에 따르면 서울 영등포경찰서는 이 아이돌 그룹 소속사의 고소를 접수한 뒤 일본인 연습생 A씨를 사기 혐의로 최근 출국정지했다. 출국정지는 외국인에 대한 출국금지 조치다.

경찰과 소속사에 따르면 A씨는 남성 6인조 그룹의 일원으로 데뷔를 두 달 앞둔 작년 12월 “신뢰 관계가 붕괴됐다”는 말만 남기고 사라져버렸다.

뮤직비디오 촬영을 마치고 음원과 멤버들 얼굴까지 공개된 상태였지만 A씨의 행방은 묘연했고, 결국 이 그룹은 A씨를 뺀 5인 체제로 데뷔해 활동 중이다.

소속사가 법적 대응에 나선 것은 전속계약을 맺었던 A씨가 이미 다른 기획사 소속이었던 사실이 뒤늦게 드러나면서다. 몰래 ‘이중 계약’을 한 것이다.

소속사 측은 “A씨가 이전에 계약한 회사에서도 돌연 연락을 끊고 잠적한 것으로 확인했다”며 “국내 기획사들과 계약해 막대한 투자를 받은 뒤, 활동을 시작할 때가 되면 일본으로 도망가는 행위를 반복해 온 것”이라고 주장했다.

소속사가 추산한 A 씨 관련 피해액은 4개월간 무려 5743만원에 달한다. 이는 A씨에게 들어간 훈련 비용, 노래·안무 제작비, 녹음비, 뮤직비디오 촬영비, 식대, 숙소 임대료 등을 사측이 합산한 액수다.

경찰은 A씨가 아직 한국에 있다고 보고 소재를 추적 중이다.

엔터테인먼트 업계에서는 외국인 연습생의 계약 위반 사례가 심심치 않게 발생하고 있다. 특히 시간과 비용 부담으로 법적 대응을 포기한다는 점에서 중소 기획사의 유사 피해가 적지 않다고 한다.