미래형 도시농업 거점으로 조성…교육·체험 기능 강화 정식 운영 대비 시범 가동 통해 시설·재배 전반 점검

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구의 강빛숲공원 스마트팜이 조성됐다.

서울 강동구는 강빛숲공원(강일동49-1)에 도심형 스마트팜을 조성, 안정적인 작물 재배를 위해 시설 운영 체계를 종합적으로 점검하기 위해 오는 6월 30일까지 시범 가동한다.

강빛숲공원 스마트팜은 서울시 최초로 일반 건축물인 공원관리사무소와 온실을 결합해 조성한 이색적인 미래형 도시농업 시설이다. 구는 공원을 찾는 구민들이 첨단 재배 환경을 직접 보고 체험할 수 있는 공간으로 스마트팜을 운영하여 공원의 기능을 ‘휴식’에서 ‘교육과 체험’으로 확장할 계획이다.

구는 시범 가동하며 작물 생육 상태와 재배 환경의 균일성, 온·습도 제어 등 스마트팜 자동화 설비의 안정성, 안전사고 예방 및 병충해 관리 체계, 원활한 프로그램 운영을 고려한 공간 배치 상황 및 이용자의 이동 동선 등을 점검하며, 현장 여건에 맞춘 운영 매뉴얼을 보완하고 있다.

지난 16일에는 강동구 관계자들이 현장을 찾아 스마트팜의 가동 상황을 직접 확인, 공원과 연계한 도시농업 운영 방향과 주민 참여 프로그램 운영 방안에 대해 의견을 나눴다.

구는 이번 점검을 계기로 공원 속 스마트팜을 체험·교육·커뮤니티 활동이 이뤄지는 공간으로 만들어 가족 단위 체험, 어린이·청소년 교육, 지역 커뮤니티 프로그램 등을 운영할 계획이다.

강동구 관계자는 “강빛숲공원 스마트팜은 건물과 온실이 융합된 서울시 최초의 공원 내 스마트팜으로 도심 한가운데에서 미래형 도시농업을 쉽게 접하고 도시농업에 대해 배울 수 있는 상징적인 시설이 될 것”이라며 “시범 가동 기간 중에 재배와 시설 운영을 꼼꼼히 점검해 주민들이 더 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.