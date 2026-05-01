조국 측 “아픈 경험 가진 아들을 성희롱 가해자로 규정” 고소

[헤럴드경제=윤성현 기자] 조국 조국혁신당 대표 아들에 대한 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 강용석 변호사와 김세의 가로세로연구소 대표가 고소 약 6년 만에 재판에 넘겨졌다.

1일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사1부는 전날 강 변호사와 김 대표를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손 혐의로 불구속 기소했다.

이번 기소는 조 대표가 2020년 9월 이들을 고소한 지 5년7개월 만이다. 경찰이 2023년 12월 사건을 검찰에 송치한 뒤로도 2년3개월 만에 처분이 이뤄졌다.

강 변호사 등은 2019년 8월 가로세로연구소 유튜브 채널에 올린 영상에서 조 대표의 아들 조원씨가 여학생을 성희롱했고, 정경심 전 동양대 교수가 이를 아들이 왕따를 당한 상황으로 뒤바꿨다는 취지의 주장을 한 혐의를 받는다.

조 대표는 이듬해 9월 “학교폭력을 당한 아픈 경험을 가진 아들을 오히려 성희롱 가해자로 규정하며 명백한 허위 사실을 유포했다”며 이들을 경찰에 고소했다.

검찰은 조씨와 관련한 학교폭력대책심의위원회 회의록을 확보해 조씨가 학교폭력 가해자가 아니라 피해자였던 점을 확인한 것으로 전해졌다.

조 대표 측은 2020년 8월 가세연과 운영진을 상대로 위자료 3억원을 청구하는 손해배상 소송도 제기했다.

대법원은 지난해 1월 가세연 등이 조 대표에게 1000만원, 딸 조민씨에게 2500만원, 아들 조원씨에게 1000만원을 각각 배상해야 한다는 원고 일부 승소 판결을 확정했다.