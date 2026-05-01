“LG(유플러스) 보고 한 것” 주장

[헤럴드경제=강승연 기자] 이재명 대통령이 일부 노동자의 과도한 요구가 다른 노동자에게 피해를 준다고 경고한 데 대해 삼성전자 노조위원장이 타사 노조를 겨냥한 발언이라고 주장한 것으로 전해졌다.

1일 연합뉴스에 따르면 삼성전자 최대 노조인 초기업노조 삼성전자지부의 최승호 위원장은 최근 조합원 커뮤니티에서 이 대통령의 발언이 삼성전자 노조에 대한 경고 아니냐는 질의에 “LG(유플러스) 보고 하는 이야기다. 30% 달라고 하니”라고 답변했다.

그러면서 “저희처럼 납득 가능한 수준(15%)으로 해야 하는데”라고 덧붙였다.

이는 올해 임금협상에서 영업이익의 30%를 성과급으로 요구한 LG유플러스 노조에 비해 15%를 요구한 삼성전자 노조는 합리적 주장이라는 의미로 해석된다.

LG유플러스 노조가 요구하는 성과급은 1인당 약 2700만원 수준이다. 반면 삼성전자의 경우 노조 요구대로면 반도체 부문 임직원에게 1인당 6억원의 성과급이 예상된다.

앞서 이 대통령은 전날 수석보좌관 회의에서 “일부 조직 노동자들이 자신만 살겠다고 과도한 요구나 부당한 요구를 해서 국민에게 지탄을 받게 된다면 해당 노조뿐 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 주게 된다”고 말했다.

특정 기업을 언급하지 않았으나, 삼성전자 노조를 향한 것이 아니냐는 해석이 많았다. 삼성전자 노조 파업에 대한 비판 여론이 고조되고 있어서다. 최근 리얼미터 조사에서도 삼성전자 파업에 대해 응답자 69%가 “무리한 요구 및 산업 경쟁력 약화 우려로 부적절하다”고 답했다.

청와대 정책실도 삼성전자 파업이 한국 경제에 미치는 영향을 분석한 보고서를 작성하는 등 이번 파업 사태에 대한 대비책을 마련하고 있다.