[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 금융소비자 권익 향상과 현장 중심 소통 강화를 위한 ‘금융소통현장 고객패널 간담회’가 지난 29일 오후 BNK부산은행 본점에서 열렸다.

금융감독원과 은행연합회 관계자가 참석한 가운데 열린 이날 간담회는 금융 환경 변화에 대응해 실질적인 소비자 보호 방안을 모색하고, 고객의 다양한 의견을 정책 및 제도 개선에 반영하기 위해 마련됐다. 또 고객과 직접 소통하는 자리로 진행됐다.

간담회에서는 금융소비자 보호 강화 방안을 중심으로 다양한 의견이 오갔다. 특히 고객패널이 금융서비스 이용과정에서 느낀 불편사항과 제도 개선 건의사항에 대해 금융감독원 관계자가 직접 설명하고 정책 방향을 안내하는 등 다양한 논의가 이어졌다.

김용규 부산은행 경영기획그룹장은 “현장의 목소리는 부산은행이 더 나은 금융 서비스를 제공하기 위한 가장 중요한 자산”이라며 “오늘 논의된 소중한 의견들을 업무 전반에 반영해 보다 신뢰받는 금융서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.