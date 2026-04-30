선대위 갈등설 여진, 장·송 각자 행보 30일 외부 vs 내부 일정 소화 오세훈도 독자 선대위 꾸리며 선 그어

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘 ‘투톱’인 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 6·3 지방선거 중앙선거대책위원회 구성을 둘러싼 갈등설을 부인한 지 하루 만에 각자 별도 선거 행보에 나서면서 균열이 표면화한 것 아니냐는 해석이 나온다.

30일 국민의힘에 따르면 송 원내대표는 이날 오전 최고위원회의 직후 노량진수산시장을 찾아 민생 행보에 나선다. 수산물 가격 등 물가를 점검하고 상인들의 애로사항을 청취하는 일정이다.

선거 돌입 이후 원내대표가 공개적으로 외부 일정을 잡은 것은 이번이 처음이다. 원내 관계자는 헤럴드경제와 통화에서 “정청래 민주당 대표처럼 우리도 나가서 움직여야지, 가만 있을 수는 없는 것 아니냐”며 “당대표 일정과는 별도 행사”라고 설명했다.

노량진 방문은 장동혁 지도부와는 별개로 원내지도부단이 주축이 되는 행사다. 이에 정점식 정책위의장, 최수진 원내대변인 등이 참석한다. 당 지도부에서는 유일하게 서울 서초에 지역구를 둔 신동욱 최고위원이 함께 한다.

같은 시각 장 대표는 국회에서 소상공인연합회로부터 지방선거 정책과제를 전달받는 행사에 참석한다. 당 대표와 원내대표가 같은 날 서로 다른 일정으로 선거 행보에 나선 것을 두고 정치권에서는 사실상 ‘투트랙 선거 활동’이 시작된 것 아니냐는 반응이다.

앞서 장 대표와 송 원내대표가 선대위원장단을 구성하는 과정에서 갈등이 빚어졌다고 알려진 데도 힘이 더 실리는 분위기다. 송 원내대표는 선대위원장에 장 대표 대신 나경원, 안철수 의원 등을 공동선대위원장으로 임명하자고 제안했지만 장 대표가 이를 거부한 것으로 전해졌다.

다만 양측은 공식적으로는 불화설을 전면 부인하고 있다. 장 대표는 전날 국회에서 기자들과 만나 “(선대위를) 곧 구성하려고 한다”며 “갈등은 없다”고 일축했다. 송 원내대표도 “이상 기류는 없다”고 했다.

한편 이날 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 국회의원회관에서 서울시당 필승결의 및 공천자대회를 연다. 여기에 장 대표는 참석하지 않는다. 전날에는 장 대표가 오 시장 선거를 지원하기 위해 서울 서대문구 홍제천 옆 카페폭포에서 열린 청년 생활밀착형 공약 간담회에 참석했지만, 오 후보가 불참했다.

오 후보는 앞서 독자 선대위를 꾸리며 장 대표와 ‘거리두기’ 신호를 보였다. 선대위 구성에 대해 “여의도 문법에서 벗어나겠다”며 정치권과 선을 그었다.