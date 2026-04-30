[헤럴드경제=김보영 기자] 주식 시장에서 주로 적발되던 시세조종(작전) 세력이 가상자산 시장에서도 금융당국에 의해 적발됐다.

29일 금융위원회는 제8차 정례회의를 열고 이 같은 가상자산시장 시세조종 사건 2건의 혐의자를 수사기관에 통보하기로 의결했다고 밝혔다.

이번에 적발된 수법은 전통적인 증권 시장의 ‘펌프앤덤프(Pump and Dump)’와 가상자산 시장 특유의 API 키 악용 방식이 결합된 형태로 나타났다. API 키는 외부 프로그램으로 거래를 자동 실행할 수 있는 기능 접근 권한이다.

A 혐의자는 일정 대가를 주고 가상자산거래소 다수 계정으로부터 API 키를 대여받은 뒤, 계정 간 순차적으로 고가 매수 주문을 내 가격을 끌어올렸다.

이후 계정 간 짜고 치는 거래(통정매매)를 반복해 거래가 활발한 것처럼 꾸미고, 일반 투자자의 매수세가 들어오자 보유 물량 대부분을 매도해 차익을 챙겼다.

B 혐의자는 특정 가상자산을 시세조종 대상으로 삼아 사전에 수천만원 규모의 물량을 선매수했다. 이후 고가 매수 등 시세조종성 주문을 단기간에 집중시켜 급격한 가격 상승을 유도했다.

가격이 오르자 허수 매수 주문을 깔아 시세 하락을 방어하면서 보유 물량을 반복 매도해 부당이득을 취한 것으로 조사됐다.

금융위는 “타인에게 대여한 본인의 API키가 불공정거래나 자금세탁 등에 사용되면 명의자가 공범으로 처벌받는 등 민·형사상 책임을 질 수 있다”고 주의를 당부했다. 아울러 특정 종목의 가격과 거래량이 합리적 이유 없이 급등하면 추종 매수를 자제해야 한다고 강조했다.

당국은 API 키 발급 시 이용자의 IP 등록을 의무화하고, 등록된 IP를 통해서만 API 서비스 접근을 허용하도록 이용자 주문정보 수집·관리체계를 강화할 예정이다. API 키 부당대여 가능성이 높은 고위험 계정을 선별하는 체제도 마련하기로 했다.