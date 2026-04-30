5월 4일에서 7월 3일로 2개월 연장 ‘홈플러스 익스프레스’ 부문 매각 진행 법원 “회생계획안 수행 가능성 재고 필요”

[헤럴드경제=안세연 기자] 기업 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스 회생계획안 가결 기간이 재연장됐다.

서울회생법원 회생4부(법원장 정준영)는 30일 홈플러스 회생계획안 가결 기간을 기존 5월 4일에서 7월 3일로 2개월 연장했다고 밝혔다. 앞서 지난 3월 3일 첫 가결 기간 연장 이후 두 번째다.

법원은 기업형 슈퍼마켓(SSM) ‘홈플러스 익스프레스’ 부문 매각이 실질적으로 진행되면서 우선협상대상자와 양수도 계약 체결을 앞두고 있는 점을 이유로 들었다.

법원에 따르면 홈플러스 관리인은 이번 양수도계약이 체결되면 추가 DIP파이낸싱(회생기업 신규 자금 지원)을 통해 자금을 마련할 계획이다. 구조혁신 및 경영정상화 방안을 진행할 예정이다.

홈플러스 익스프레스 매각 주체인 홈플러스는 이날 가격을 포함한 영업 양수도 조건에 대해 하림그룹과 이견을 좁히고 협상을 마무리지은 것으로 알려졌다.

법원은 “이미 진행되는 매각 절차 및 후속 절차가 제대로 마무리되기를 기다려 회생계획안의 수행 가능성을 제고할 필요가 있다”고 밝혔다.

향후 4월 내로 양수도계약 체결 및 계약금 납부가 이뤄진 뒤 6월 중 잔금 납부 및 계약 종결이 예상된다.

홈플러스 측은 홈플러스 익스프레스 부문 매각 대금 및 추가 금융 자금을 바탕으로 회생계획안 수정안을 법원에 제출할 전망이다. 이후 법원이 관계인집회를 개최하면 수정된 회생계획안 심리 및 결의를 거친다.

앞서 지난 21일 홈플러스 익스프레스 매각 주관사인 삼일회계법인은 본입찰을 마감하고, 하림그룹 NS쇼핑을 우선협상대상자로 선정했다. 매각가는 2000억원대로 알려졌다.