스테이블코인 및 웹3.0 결제 생태계 확장

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 글로벌 블록체인 플랫폼 ‘솔라나 재단(Solana Foundation)’과 스테이블코인 결제 기술 협력 및 웹3.0 결제 생태계 확장을 위한 전략적 업무협약 (MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

이날 서울 중구 신한카드 본사에서 열린 협약식에는 김영일 신한카드 부사장과 루 인(Lu Yin) 솔라나 재단 APAC 사업개발 총괄 등 양측 관계자들이 참석했다. 이번 파트너십은 지난해 박창훈 신한카드 사장과 릴리 리우(Lily Liu) 솔라나 재단 대표가 논의했던 결제 혁신 협력 방안을 구체적인 실무 과제로 구현하기 위해 마련됐다.

양측은 지난해 완료한 PoC(개념 검증) 성과를 토대로 올해 더욱 고도화된 PoC를 진행한다. 솔라나 테스트넷을 활용해 고객과 가맹점 간의 결제 시나리오를 구현하고, 블록체인 네트워크의 기술적 안정성을 검토할 예정이다. 고객 관점에서 이용 편의성을 점검해 서비스 활용 방안을 모색할 계획이다.

웹3.0 생태계의 필수 인프라인 ‘비수탁형 월렛(Non-Custodial Wallet)’에 대한 보안성 강화도 핵심 과제다. 비수탁형 월렛은 제3의 기관에 자산을 맡기지 않고 사용자가 자산 제어권과 관리 권한을 직접 보유하는 방식으로, 외부 보안 위협으로부터 자산을 독립적으로 보호할 수 있어 최근 큰 관심을 받고 있다. 신한카드는 이 기술을 안정적으로 운영할 수 있는 환경을 구축해 이용자 자율성과 보안성을 동시에 확보한다는 방침이다.

전통 금융(TradFi) 인프라와 탈중앙화 금융(DeFi)의 효율성을 결합한 ‘하이브리드 금융 모델’ 개발도 새롭게 추진한다. 실물 거래 정보를 블록체인 네트워크와 안전하게 연결하는 ‘오라클(Oracle)’ 기술을 활용해 신한카드만의 자체 디파이 환경을 구축할 계획이다. 이를 통해 스마트 컨트랙트(합의된 조건 충족 시 중개인 없이 계약이 자동 실행되는 기술)의 실행 안정성을 확보하고, 시스템 모니터링 체계를 점검해 차세대 금융 모델의 기술적 토대를 마련할 예정이다.

신한카드는 이번 공동 연구로 확보한 기술력을 바탕으로 웹3.0 역량을 꾸준히 강화하는 한편, 향후 관련 제도가 마련되는 시점에 맞춰 실제 서비스 출시 등 구체적인 이행 방안을 검토할 계획이다.

신한카드 관계자는 “솔라나의 독보적인 인프라와 신한카드의 금융 노하우를 결합해 차세대 금융 모델을 선도적으로 탐색할 것”이라며, “향후 법규 정비 시점에 발맞춰 가장 안전하고 편리한 블록체인 결제 환경을 선보이겠다”고 강조했다.

솔라나 재단 측 역시 “전통 금융의 신뢰와 디파이의 효율성을 결합해 기존 금융 서비스의 한계를 보완할 것”이라며 “규제 준수와 고객 보호를 최우선으로 삼아 기술적 완성도를 높이는 데 적극 협력하겠다”고 말했다.