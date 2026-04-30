5월 1일부터 3일까지 평창 모나용평서 개최 비즈니스 튜닝 업체 및 개인 참가자 등 20팀 선발

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 다음 달 1일부터 3일까지 사흘간 강원도 평창군 모나용평에서 ‘튜닝 페스티벌 시즌2’를 개최한다고 30일 밝혔다.

2023년 시즌1에 이어 두 번째로 진행되는 이번 행사는 국내 튜닝 문화 대중화를 위해 마련됐으며, 세계 최고 산악자전거 대회 ‘2026 UCI MTB 월드시리즈’와 동시에 진행된다. 이번 행사를 통해 여러 라이프스타일을 반영한 다양한 콘셉트의 튜닝카를 한자리에서 만나볼 수 있다.

지난 3월부터 실시한 공개 모집에는 비즈니스 튜닝 업체와 개인 참가자 등 100여 개 팀이 지원했으며, 이 가운데 완성도와 차별성, 상품성 등을 평가해 최종 20개 팀을 선발했다.

현장에는 무쏘 및 무쏘 EV 등 KGM의 대표 픽업 모델을 기반으로 제작된 개성있는 튜닝카는 물론 냉동탑차, 소방차 등 특정한 목적에 맞춰 제작된 특수 목적 차량 또한 전시될 예정이다.

또한, 관람객 투표를 통해 인기 튜닝카를 선정하는 ‘튜닝카 콘테스트’를 운영하는 등 직접 참여할 수 있는 현장 이벤트도 마련된다. 수상팀에게는 ▷1등 300만원 ▷2등 200만원 ▷3등 100만원의 상금을 수여한다.

한편, 행사 기간 중에는 세계 최고 산악자전거 대회 ‘2026 UCI MTB 월드시리즈’도 함께 열린다.

아시아 최초로 국내에서 열리는 이번 대회에는 전 세계 정상급 선수들이 크로스컨트리 올림픽(XCO), 크로스컨트리 쇼트트랙(XCC), 다운힐(DHI) 종목에서 치열한 경쟁을 펼친다.