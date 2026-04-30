동반성장 지원 위한 업무 협약식 체결

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 건설기계 산업 협력사 지원을 위해 금융·보증을 결합한 상생 프로그램을 가동한다고 30일 밝혔다.

하나은행은 지난 29일 HD건설기계·신용보증기금과 ‘건설기계산업 동반성장 지원을 위한 업무협약’을 체결했다. HD건설기계 협력사이자 기술력을 갖춘 유망 중소 기업의 성장을 뒷받침하고, 건설기계 분야의 차세대 기술개발과 수출 확대를 지원하기 위한 취지다.

이번 협약에 따라 하나은행과 HD건설기계는 최대 50억원 규모(하나은행 40억원·HD건설기계 10억원)의 특별출연금을 조성하고, 이를 바탕으로 최대 850억원 규모의 금융지원을 추진한다. 우선 10억원을 출연한 뒤 기금 소진 상황에 따라 출연 규모를 단계적으로 확대할 계획이다.

지원 대상은 HD건설기계가 추천하는 협력사다. 신용보증기금의 보증비율 우대(최대 100%)와 보증료 감면을 비롯해 금리 감면, 환율 우대 등 금융비용 절감 혜택이 함께 제공된다.

지원 프로그램은 ▷신모델 개발·양산 등 미래 혁신 프로젝트 참여 협력사를 대상으로 한 공동 프로젝트 보증(400억원) ▷전체 협력사를 대상으로 한 동반성장 지원 보증(450억원) 등으로 구성된다. 협력사의 유동성 확보를 지원하는 맞춤형 금융 공급에 초점을 맞췄다.

이호성 하나은행장은 “고유가와 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪는 건설기계 중소기업에 실질적인 금융 지원을 제공하기 위한 협약”이라며 “수출 중소기업의 경영 안정과 첨단 전략산업 경쟁력 강화를 위한 생산적 금융을 지속 확대하겠다”고 말했다.