[헤럴드경제=이명수 기자] 이태원 참사 당시 구조 활동에 참여했던 상인이 실종 9일만에 경기 포천시 소재 왕방산에서 숨진 채 발견됐다.

29일 뉴시스에 따르면, 포천경찰서는 이날 오전 11시57분께 포천시 선단동 왕방산에서 숨져 있는 30대 상인 A씨를 발견했다고 밝혔다.

A씨는 지난 20일 자택을 나선 뒤 연락이 두절되면서 25일 경찰에 실종 신고가 접수됐다.

경찰은 현재까지 타살 혐의점은 없는 것으로 보고 있다.

A씨는 지난 2022년 10월29일 이태원 참사 당시 해밀톤호텔 인근에서 사고를 목격하고, 인파 속에서 쓰러진 피해자들을 옮기는 일을 도운 인물로 알려졌다.

이후 극심한 우울증을 겪었고, 이태원 상권 침체로 운영하던 가게의 적자가 이어지면서 경제적 어려움도 겪은 것으로 전해졌다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족 · 지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.