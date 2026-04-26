[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국 메이저리그(MLB)에서 뛰고 있는 이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)가 25일 홈런 포함 3안타, 26일 2루타 2개로 쾌조의 타격감을 자랑했다.

이정후는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 마이애미 말린스와 홈경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전, 3타수 2안타, 볼넷 1개, 득점 1개를 기록했다. 안타 2개는 모두 2루타였다.

이정후의 시즌 타율은 0.287(94타수 27안타)로 올라가 3할에 가까워졌으며, OPS(출루율+장타율)도 0.773으로 상승했다. 최근 14경기에서 타율 0.404로 거침없는 기세를 자랑하고 있다.

지난 9일까지 타율 0.143, OPS 0.439에 그쳤을 정도로 심각한 부진에 빠졌지만 확실히 떨쳐낸 모습이다.

이정후는 2회 첫 타석부터 상대 선발 유리 페레스의 초구 시속 158㎞ 강속구를 때려 우익수 머리 위로 넘어가는 2루타를 만들었다. 비거리 112ｍ로 다른 구장(MLB 30개 구장 중 4개 구장)이었다면 홈런이 될 수도 있는 타구였다.

이정후는 4회 두 번째 타석에서도 페레스의 시속 156.3㎞ 바깥쪽 높은 공을 쳐내 좌중간 2루타를 만들었다. 또 6회에는 볼넷으로 출루해 득점을 올리기도 했다.

그가 한 경기에 장타 2개를 터트린 건 지난 11일 볼티모어 오리올스전(2루타 1개, 홈런 1개)에 이어 올 시즌 두 번째다.

이정후는 전날 마이애미전에서는 시즌 2호 홈런 포함 3안타를 쳐낸 바 있다.