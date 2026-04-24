[헤럴드경제=차민주 기자] 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 예상을 뛰어넘으면서, 국고채 금리가 이틀 연속으로 일제히 상승했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.

24일 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 3.8bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.496%에 장을 마쳤다.

10년물 금리는 연 3.817%로 2.6bp 올랐다. 5년물과 2년물은 각각 3.1bp, 4.8bp 증가해 연 3.683%, 연 3.387%에 마감했다.

20년물은 연 3.755%로 3.0bp 증가했다. 30년물과 50년물은 각각 2.7bp, 2.6bp 상승해 연 3.674%, 연 3.540%를 기록했다.

이는 전날 발표된 GDP 성장률이 당초 전망치를 크게 상회하면서 금리 인상론이 다시 힘을 받기 시작한 영향이다.

전날 한국은행은 1분기 실질 GDP 성장률(직전분기대비·속보치)이 1.7%로 집계됐다고 밝혔다.

이는 한은이 지난 2월 제시한 1분기 성장률 전망치(0.9%)의 두 배에 가까운 숫자로, 2020년 3분기(2.2%) 이후 5년 6개월 만에 가장 높다.

외국인은 이날 3년 국채선물을 1만3981계약, 10년 국채선물을 1162계약 순매도했다. 지난 22일부터 사흘 연속 순매도세가 이어졌다.

조용구 신영증권 연구원은 “GDP 성장률이 기존 전망보다 큰 폭으로 오른 영향이 지속되고 있다”며 “다음주 예정된 주요국 중앙은행 회의 결과에 따라 한국 금리도 영향받을 수 있겠지만 일단 5월 한국은행 금융통화위원회(금통위)까지는 상황을 봐야할 것 같다”고 했다.