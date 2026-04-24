CPS·CB 혼합 재무 안정성 이자율 0% 기술 신뢰 증명 미국 보험 및 비환자군 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] AI 기반 희귀질환 진단 기업 쓰리빌리언은 글로벌 시장 확장 및 미래 성장 동력 확보를 위해 300억원 규모의 투자를 유치했다고 23일 밝혔다.

이번 투자는 전환우선주(CPS) 175억원과 전환사채(CB) 125억원 규모로 구성됐다. 참여 기관은 키움프라이빗에쿼티(PE), 키움증권, GVA자산운용, IBK기업은행, 메리츠증권 등 바이오·헬스케어 분야에 전문성을 보유한 주요 기관투자자들이다.

특히 발행된 전환사채는 표면이자율과 만기보장수익률이 모두 0%로 책정됐다. 고금리 기조 속에서도 제로 금리 조건으로 자금을 조달한 것은 쓰리빌리언의 AI 기술력과 성장성에 대한 시장의 신뢰를 입증한 결과로 풀이된다.

쓰리빌리언은 확보한 재원을 ▷미국 시장 인프라 구축 및 영업 확대 ▷비환자 대상 유전진단 사업 확장 ▷AI 기반 신약 파이프라인 전임상 검증 가속화 등 3대 축에 집중 투입한다.

미국 내 약 3000만명 규모의 희귀질환 시장을 정조준해 고단가 보험 시장 진입을 서두르고, 현지 실험실 엔지니어 및 임상유전학 등 핵심 인력을 영입할 계획이다.

사업 포트폴리오 다각화도 추진한다. 기존 환자 진단 중심에서 전장유전체분석(WGS) 기반 신생아 선별검사(gNBS), 유전질환 가족력 대상 ‘패밀리 인사이트(Family Insight)’ 등 비환자 영역으로 확대해 전 생애 주기를 아우르는 AI 유전 진단 기업으로 도약한다는 구상이다.

자체 AI 신약 개발 플랫폼으로 발굴한 15개 파이프라인의 연구개발도 속도를 낸다. 조달 자금은 비임상 및 전임상 단계의 실험적 검증에 투입되며, 이를 통해 글로벌 제약사와의 기술 이전(L/O) 및 공동 개발 가능성을 높일 것으로 기대된다.

금창원 쓰리빌리언 대표는 “이번 투자는 글로벌 유전 진단 시장에서 기술 격차를 증명하고 성장 속도를 높일 기반이 될 것”이라며 “미국 보험 시장 매출 창출과 비환자 영역 확장을 통해 주주가치를 제고하겠다”고 말했다.