“객관적 근거 명확히 제시하거나 사과해야” “가능한 모든 법적 대응에 즉시 착수할 것”

[헤럴드경제=전현건 기자] 더불어민주당 금천구청장 경선 과정에서 제기된 금권선거 의혹과 관련해 최기찬 후보는 “전혀 사실이 아니며 경선 과정에서 어떠한 불법 행위도 없었다”고 밝혔다.

민주당 금천구청장 경선에서 승리한 최 후보는 23일 경선 상대였던 김성준 예비후보에 의해 제기된 금권선거 의혹에 대해 이 같이 밝힌 뒤 법적 대응까지 예고했다.

앞서 김 예비후보는 경선 과정에서 금품수수 정황이 담긴 녹취록을 확보했다며 재심과 당 윤리감찰을 요구한 바 있다.

이에 대해 최 후보는 “객관적 근거 없이 제기된 허위사실로 후보 개인의 명예를 훼손하는 것은 물론 경선의 공정성을 심각하게 훼손하는 행위”라며 강한 유감을 표했다.

그는 “현재까지 어떠한 실체적 근거 및 구체적 증거 또한 제시되지 못하고 있다”며 “이는 단순한 문제 제기를 넘어 경선 결과를 부정하고 당의 공정선거를 혼탁하게 만드는 무책임한 정치공세”라고 지적했다.

최 후보는 당 화합과 통합 그리고 본선 승리를 위한 대의를 고려해 즉각적인 고소는 진행하지 않겠다 는 입장이다.

다만 “해당 주장을 제기한 측에 객관적 근거를 명확히 제시하거나 사실과 다른 부분에 대해 진솔하게 사과할 것을 요구한다”고 밝혔다

최 후보는 “기한 내에 아무런 조치가 없거나 허위사실 유포가 계속될 경우 형사 고소 및 당 윤리 절차 회부 등 가능한 한 모든 법적 대응에 즉시 착수할 것”이라고 경고했다.

또 “근거 없는 의혹 제기로 경선을 혼탁하게 만드는 행위는 그 즉시 중단돼야 한다”면서 “끝까지 사실과 원칙에 따라 허위사실 유포에 대해서는 반드시 책임을 묻겠다”고 거듭 강조했다.