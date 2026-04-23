증시 호조에 수수료 수익 급증 WM·IB·홀세일 전 부문 고른 성장 글로벌·디지털 강화로 실적 개선

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB증권의 영업이익이 1년 만에 두배 이상으로 커졌다. 증시 호조에 따른 주식거래대금 증가로 수수료 수익 등이 늘어난 덕분으로 풀이됐다.

23일 KB금융지주 공시에 따르면 KB증권의 1분기 연결기준 영업이익이 4531억1400만원으로 전년동기대비 101.73% 증가했다. 같은 기간 매출액은 8조3509억3700만원으로 179.46% 늘어난 것으로 나타났다. 당기순이익은 3502억3500만원으로 92.75% 증가한 것으로 잠정 집계됐다.

먼저 자산관리(WM) 부문은 국내 증시 상승 흐름에 발맞춘 상품 공급과 디지털 마케팅 강화가 주효했다. 펀드와 랩(Wrap) 등 자산배분형 상품 판매를 확대하고, 고객 투자 성향에 맞춘 주식형 상품을 적시에 공급하면서 개인 고객 자산(AUM)이 증가했다.

특히 데이터 기반 마케팅 시스템을 활용한 맞춤형 실시간 서비스가 신규 자산 유입을 견인하며 시장 지배력 확대에 기여했다.

투자은행(IB) 부문은 대내외 불확실성 확대 속에서도 기업금융 중심의 안정적인 수익 구조를 유지했다. 채권발행시장(DCM)에서는 커버리지 확대를 통해 대형 딜 주관 실적을 늘리며 시장 선도 지위를 이어갔고, 외평채와 김치본드 등 글로벌 채권 발행 주관을 통해 경쟁력을 강화했다.

주식발행시장(ECM)에서는 중견 기업공개(IPO)와 유상증자 딜을 성공적으로 마무리했으며, 인수금융 등 부문에서도 리파이낸싱과 자문 역량을 확대했다. 프로젝트금융은 수도권 중심 우량 딜과 데이터센터 등 신성장 분야 투자로 수익 다변화를 추진했다.

자본시장그룹은 운용 경쟁력 강화와 시장 대응력 제고에 힘입어 지난해 같은 기간보다 51%의 수익 성장을 기록했다. 금리 상승과 변동성 확대 환경에서도 주식(Equity) 운용 수익이 크게 늘었고, 외환(FX) 및 글로벌 채권 거래 확대, 주가연계증권(ELS) 헤지 운용 안정화 등이 실적 개선을 뒷받침했다.

홀세일 부문은 글로벌 및 기관 대상 영업력 강화로 역대 최대 분기 실적을 달성했다. 해외 투자자 대상 크로스보더 거래 확대와 글로벌 IB와의 협업을 통해 수익을 늘렸으며, 국내 기관 주식 시장에서도 점유율 1위를 유지했다. 디지털 기반 유동성 공급(LP) 전략 고도화와 프라임브로커리지서비스(PBS) 성장도 실적에 긍정적으로 작용했다.

KB증권 관계자는 “사업 포트폴리오 다변화와 경쟁력 강화를 통해 안정적인 성장세를 이어가고 있다”며 “디지털 기반 고객 확대와 글로벌 사업 강화로 지속적인 성장을 도모할 것”이라고 밝혔다.