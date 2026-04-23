- 재정경제부 주관, 2024년에 이어 20225년 조사서도 서비스 전반 높은 평가

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원이 공공기관 고객만족도 조사서 서비스 전반 높을 평가를 받아 2연 연속 ‘우수’ 등급을 받았다.

재정경제부가 주관하는 공공기관 고객만족도 조사는 ‘공공기관의 운영에 관한 법률’에 따라 매년 실시되는 평가로, 공공서비스를 직접 이용한 국민을 대상으로 설문을 진행해 기관별 서비스 품질과 만족도를 측정한다.

이번 조사에서 한국수목원정원관리원은 ▷고객과의 상호작용 ▷서비스 환경 품질 ▷지속가능성 등 주요 항목에서 고르게 높은 평가를 받았으며 사업별 목표 점수를 모두 달성하는 성과를 거뒀다.

특히, 국립백두대간수목원 인접 지역에 ‘수목원역’ 버스정류장 신설해 도보 시간을 단축하고, 국립세종수목원에 물리적 장애 없이 모두가 정원을 누릴 수 있는 배리어프리 정원을 조성하는 등 고객 맞춤형 서비스 확대와 이용 불편 개선을 위한 지속적인 노력이 긍정적인 평가로 이어졌다.

심상택 한국수목원정원관리원 이사장은 “고객 맞춤형 서비스 확대와 이용 불편 개선을 위한 노력이 2년 연속 ‘우수’ 등급 달성으로 이어졌다”며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 고객 중심 서비스를 제공하고 품질을 지속적으로 향상해 나가겠다”고 밝혔다.