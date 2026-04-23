[헤럴드경제=정석준 기자] 주호영 국민의힘 의원이 23일 6·3 지방선거에서 대구시장에 출마하지 않겠다고 밝혔다.

6선인 주 의원은 국민의힘 대구시장 공천을 신청했다 ‘컷오프’(공천배제)됐다. 주 의원은 당초 컷오프 결정에 반발해 서울남부지법에 컷오프 효력 정지 가처분을 냈으나 기각됐고, 이후 다시 항고했으나 전날 서울고등법원에서 또 기각됐다.

주 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열어 “제 출마 여부를 둘러싼 공방이 더 이어질수록 선거를 살리기보다 오히려 더 꼬이게 할 수 있다고 판단했다”며 불출마 의사를 전했다.

그는 그동안 무소속 출마 가능성을 완전히 닫지 않았던 이유에 대해서는 “저를 여기까지 오게 한 가장 큰 이유는 대구를 민주당에 내줘서는 안 된다는 절박함”이라면서 “저는 김부겸 후보의 기세를 결코 가볍게 보지 않았다. 지금의 경선 구도로 그 흐름을 막아낼 수 있겠느냐는 걱정을 저는 끝까지 버리지 못했다”고 말했다.

그러면서 “앞으로는 당의 공천 구조를 바로잡고 보수를 다시 세우는 일에 더 무겁게 책임을 지는 것이 옳다고 판단했다”고 밝혔다.

앞서 국민의힘 공천관리위원회는 지난달 22일 대구시장 유력 후보인 주 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프했다.