올해 생산량 75만9천톤으로 전년보다 20%이상 증가 예상

중동 정세로 곡물가 인상 우려…적기 수확·품질 향상 총력

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전라남도는 중동 정세에 따른 국제 곡물가격과 배합사료 가격 인상 우려 속에, 다행히도 올해 조사료 생산량이 크게 늘 것으로 예상하면서 적기 수확과 품질 향상을 위해 1천29억 원을 지원한다고 밝혔다.

전남도에 따르면 이탈리안라이그라스(IRG) 등 동계 조사료가 월동기 온화한 기온과 적정 강우 등 양호한 기상 조건으로 올해 5월부터 수확하는 조사료 생산량은 전년보다 20% 이상 크게 증가한 약 75만 9천 톤에 이를 것으로 예상된다. 다만 향후 기후여건과 생육상황에 따라 최종 생산량은 바뀔 수 있다.

이런 가운데 전남도는 올해 조사료 수급 안정을 위해 조사료경영체와 축산·경종농가에게 11개 사업 총 1천29억 원을 지원한다.

이에 따라 전남지역 5만 6천ha에서 생산된 조사료 생산을 위해 조사료 사일리지 제조·운송비로 ha당 114만~221만 원을 지원한다. 특히 품질 등급을 거쳐 유통되는 조사료는 ㏊당 최대 259만 원을 차등 지원해 품질 고급화를 유도한다.

또한 조사료 기계·장비 지원은 조사료 재배·수확·운송에 필수적인 트랙터, 결속기, 랩피복기 등 장비를 지원하며 조사료 재배 일반단지는 수확 면적 20ha당 1억 5천만 원, 전문단지는 70ha당 3억 원으로 총 99억 원을 조사료경영체에 지원한다.

국내산 조사료 이용 확대를 위해 조사료 가공시설 공모사업에 영광축산업협동조합이 선정돼 30억 원을 지원한다.

최근 국제 곡물가격 불안정과 필수 농자재 가격 상승에 따른 농가의 경영 부담 완화와 안정적 조사료 생산을 위해 전국 최초로 조사료 종자구입비 보조 비율을 당초 30%에서 50%까지 상향 지원한다.

김성진 전남도 축산정책과장은 “올해는 기상 호조와 농가의 노력, 조사료 종자구입비 지원 확대 등으로 조사료 생산량이 크게 늘 것으로 보여, 축산농가의 조사료 수급 불안을 덜어줄 것으로 기대한다”며 “앞으로도 조사료 수급 안정을 위해 지속적인 지원과 생산 기반을 확대하겠다”고 강조했다.