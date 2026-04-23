강준·이현·김영훈 교수 16억 지원

가톨릭대 서울성모병원은 병리과 강준(왼쪽부터)·이현·김영훈 교수 연구팀이 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 2026년도 개인기초연구사업에 나란히 선정돼 각자의 연구에 본격 착수한다고 23일 밝혔다.

총연구비는 합산 16억원 규모다. 세 연구는 각각 독립된 주제를 다루지만, 큰 틀에서 하나의 방향을 향한다. 강준 교수가 암 수술 전 ‘언제 재발하는가’를 예측하고, 이현 교수가 수술 후 ‘잘라낸 자리를 어떻게 되살리는가’를 해결하며, 김영훈 교수가 치료 전 ‘어떤 환자에게 면역치료가 듣는가’를 판별하는 구조다. 첫 번째 연구인 강준 교수의 과제는 희귀 유방 종양인 ‘유방 엽상종양’의 재발 위험 인자를 규명하는 것. 악성으로 진행되면 다른 장기로 퍼질 수 있어, 수술 시 종양 주변 정상 조직을 얼마나 넓게 잘라낼 것인지 결정하는 ‘절제연’ 설정이 중요하다. 그러나 아직은 어느 범위까지 절제해야 재발을 막을 수 있는지에 대한 명확한 기준이 없었다.

두 번째 연구인 이현 교수의 과제는 암 수술이 남기고 가는 빈자리를 채우는 문제를 다룬다. 개인기초연구사업 핵심연구에 선정된 해당 연구는 암 수술로 종양을 제거하는 과정에서 함께 잘려 나가게 되는 피부·지방·근막 등 주변 연조직의 재생에 대한 과제다.

세 번째 연구인 김영훈 교수의 과제는 ‘환자에게 면역 항암치료가 과연 효과가 있을까’를 사전에 확인할 수 있는 연구다. 최근 암 치료의 판도를 바꾸고 있는 면역항암제는 누가 효과를 볼지 예측하는 방법이 아직 충분하지 않다는 것이 문제다.

김광우 기자