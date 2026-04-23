여당까지 불참하면서 질의 불발 성일종 “與 회의 불참은 안보 포기”

[헤럴드경제=양대근 기자] 국민의힘은 23일 국회 국방위원회·외교통일위원회를 단독 소집하며 정동영 통일부 장관의 ‘북한 구성 핵시설’ 발언에 대한 공세를 이어갔다. 두 위원회는 모두 국민의힘이 상임위원장을 맡고 있다.

외통위는 이날 오전 국민의힘 단독으로 전체회의를 열고 정 장관의 발언 경위를 묻기 위한 현안질의를 열었다. 하지만 정 장관과 조현 외교부 장관을 포함한 정부 관계자들이 출석하지 않았고, 여당인 더불어민주당 의원들도 불참하면서 질의는 이뤄지지 못했다.

외통위 소속인 송언석 원내대표는 “민주당도 이번 사태의 심각성을 직시하고 철저한 점검과 수습 방안 마련에 책임 있게 동참해야 한다”며 “이재명 대통령은 정 장관을 즉각 경질을 하는 것이 최소한의 국민에 대한 도리”라고 했다.

김기현 의원은 “정 장관은 이 대통령의 상왕 노릇을 하며 차기 대권에 나서기 위해 국민들의 관심을 끌면서 자기 존재를 과시하고자 고의로 돌출 행동을 지속하는 것이 아닌가”라고 주장하며 “정 장관에 대한 즉각적인 경질을 통해서 무너진 국정의 기강을 바로잡아라”고 촉구했다.

같은 시간 열린 국방위에서도 안규백 국방부 장관 등 정부 인사와 민주당 의원들이 나오지 않아 질의는 불발했다.

성일종 국방위원장은 “통일부 장관이 공식 석상에서 한미 양국이 모두 군사기밀로 다뤄왔던 사실을 발설했다. 이로 인해 동맹국 간 정보공유를 제한하는 엄중한 사태까지 이어졌다”며 “그런데도 정부·여당이 회의에 출석하지 않는 것은 국가안보를 완전히 포기하는 행태”라고 말했다.

그러면서 안 장관이 전날 법사위에서 “(미국의) 정보 공유 제한이 아직까진 없다”고 말한 것을 겨냥, “사실과 분명히 다른 얘기”라고 반박했다.

성 위원장은 “국방위원장으로서 파악한 정보에 따르면, 현재 미국은 북핵과 관련된 핵심 정보를 우리 군과 국정원에 제공하는 일을 중단한 상태다. 북한 핵 관련 동향을 파악하기 위해 가장 중요한 것이 영상정보인데 그걸 공유받지 못하고 있는 것”이라며 “법사위에서 한 말이 사실이라면 이 자리에 출석해서 똑같이 말하라”고 촉구했다.