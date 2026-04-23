친선 결연 50주년 맞아 다니엘 루리 시장 방문 1906년 샌프란시스코 대지진 재건 상징 시청사 복구용 석재 기증 스포츠·문화·경제 아우르는 전방위 교류 전개 시 “결연 50주년을 계기로 전략적 협력 관계 공고히”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시와 미국 서부의 문화·경제 거점 도시 샌프란시스코가 친선 결연 50주년을 맞아 양 도시의 우정을 재확인하고 향후 반세기를 향한 전략적 협력 관계 강화에 나섰다. 특히 샌프란시스코는 감사의 정원에 1906년 일어난 대지진 재건의 상징인 시청사 복구용 석재를 기증했다.

시는 1976년 서울시-샌프란시스코 간 친선도시 체결 이후 올해 반세기 우정을 기념하기 위해 다니엘 루리(Daniel Lurie) 샌프란시스코 시장단이 지난 4월 21일부터 23일까지 서울의 다양한 정책 현장을 방문하고 면담을 가졌다고 밝혔다.

다니엘 루리 샌프란시스코 시장의 첫 공식 해외 출장이기도 한 이번 방문에는 관광·문화·경제를 아우르는 20여 명의 고위급 대표단이 동행했다.

첫째 날, 샌프란시스코 대표단은 저녁 명동 거리에서 뷰티 매장 등을 방문한 후 서울의 야장 문화를 체험하는 등 서울의 뷰티, 미식, 쇼핑 문화를 둘러보며 관광 활성화를 위한 정책 현장을 시찰했다.

이어 22일에는 고척스카이돔에서 서울시-샌프란시스코 결연 50주년 기념 스포츠 교류 행사 및 환영 리셉션이 개최됐다. 이날 열린 키움히어로즈의 NC다이노스와의 홈경기에는 친선 50주년을 기념하여 다니엘 루리 시장이 시구자로 나섰다.

23일에는 오세훈 서울시장과 면담 후 감사의 정원 석재 기증식이 진행됐다. 대표단이 이번 감사의 정원 조성에 기증한 석재는 1906년 샌프란시스코 대지진 당시 손상된 샌프란시스코 시청사 재건축을 위해 보관하고 있던 석재다. 샌프란시스코 재건과 복구의 상징인 석재를 기증하며 전쟁의 상흔을 딛고 글로벌 서울을 있게 해준 22개국에 대한 감사를 전하는 조형물에 의미를 더했다.

기증된 석재는 서울시가 조성 중인 ‘감사의 정원’ 내 조형물 제작에 사용되어 양 도시 간 굳건한 연대를 시민들에게 알릴 예정이다.

이번 기증식에서 사용한 석재는 샌프란시스코에서 기증을 약정한 대리석의 일부로서 전체 석재는 추후 서울에 인도 예정이다. 감사의 정원 조성에는 지난해 9월 그리스를 포함하여 7개국(노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 독일, 인도)이 석재 기증을 완료했다. 스웨덴, 호주는 기증 의사를 밝히고 현재 준비 중이다.

이번 샌프란시스코 대표단의 서울 방문은 서울의 거리, 경기장 등을 방문을 통해 서울 시민들의 일상과 문화적 경험을 공유하며 지난 50년간 쌓아 온 양 도시의 우호 관계도 한층 깊어지는 계기가 됐다.

김수덕 서울시 글로벌도시정책관은 “결연 50주년을 기념하여 샌프란시스코에서 재건과 복구의 상징인 석재를 기증해 준 만큼 다양한 교류 협력 사업을 통해 도시 간 우호 관계도 더욱 견고하게 쌓아 나가겠다”고 밝혔다.