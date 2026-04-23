판매·마케팅·고객만족 종합 평가 전시장·직원 부문도 다수 수상

[헤럴드경제=정경수 기자] 폭스바겐코리아 공식 딜러사 아우토플라츠가 딜러 평가에서 세일즈 부문 최고 등급을 받았다. 판매 실적뿐 아니라 고객 서비스와 운영 전반에서 경쟁력을 인정받은 결과다.

아우토플라츠는 최근 서울 남산 반얀트리에서 열린 ‘폭스바겐 2026 딜러 어워드’에서 세일즈 부문 최우수 딜러로 선정됐다고 23일 밝혔다.

평가는 판매 성과와 마케팅 활동, 고객 만족도 등을 종합적으로 반영해 이뤄졌다. 아우토플라츠는 해당 기준에서 높은 점수를 기록하며 최우수 딜러에 이름을 올렸다.

전시장 부문에서도 성과가 이어졌다. 송파 전시장이 전국 최고 평가를 받았고, 안양과 판교 전시장은 고객 만족도 조사에서 우수 지점으로 선정됐다. 미스터리 쇼핑 평가에서는 안양과 분당 전시장이 각각 수상했다.

개인 성과를 평가하는 부문에서도 다수의 수상자가 나왔다. 대전과 천안 전시장 소속 직원들이 골드 클럽에 이름을 올렸고, 송파·분당·안양 등 주요 전시장 소속 인력들도 실버와 브론즈 클럽에 선정됐다.

아우토플라츠는 현재 수도권과 충청권을 중심으로 전시장과 서비스센터를 운영하고 있으며, 최근 중부 지역까지 네트워크를 확대하고 있다.

박용필 아우토플라츠 대표는 “이번 수상은 고객과의 신뢰를 바탕으로 현장에서 꾸준히 쌓아온 노력의 결과”라며, “앞으로도 폭스바겐코리아와 ‘원 팀’으로서 긴밀한 협력을 이어가며 차별화된 고객 경험과 안정적인 세일즈 역량을 통해 공식 딜러사로서 브랜드 경쟁력 강화에 기여하겠다”라고 말했다.