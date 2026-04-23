[헤럴드경제=김주리 기자] 중국에서 공식 서비스되지 않는 국내 콘텐츠를 불법으로 시청하는 행태가 이어지고 있다.

23일 서경덕 성신여대 교수에 따르면 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’이 국내외에서 인기를 끌자 일부 중국 누리꾼들이 이를 불법으로 시청하고 있다.

해당 작품은 현재 글로벌 스트리밍 서비스 디즈니+를 통해 전 세계에 제공되고 있다. 그러나 중국에서는 디즈니+가 공식 서비스되지 않아 정식 시청 경로가 없다.

서 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “중국 최대 리뷰 사이트 더우반에는 이 드라마에 관한 리뷰 페이지가 이미 만들어졌고, 이날 기준 별점 평가에는 1만여 명이 참여했으며 리뷰는 4000여 건이 등록됐다”고 전했다.

서 교수는 “이제 중국 내에서 ‘불법시청’은 일상이 된 상황”이라며 “어떠한 부끄러움도 느끼지 못한다는 것이 더 기가 막힐 따름”이라고 밝혔다.

이어 “지금부터라도 중국 당국이 적극적으로 나서야 할 때”라며 “자국민들의 불법행위에 대한 문제점을 적극적으로 알리고, 이런 일이 벌어지지 않도록 조치를 취해야 한다”고 강조했다.